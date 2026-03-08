الميادين: أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإيراني، إصابة مصفاة حيفا للنفط بصواريخ "خيبر شكن"، مؤكدةً أن الاستهداف جاء رداً على الهجوم الأميركي الإسرائيلي على مصفاة طهران.