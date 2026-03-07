كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني عبر صفحته الرسمية منصة "إكس": "لقد وقع عدد من الجنود الأمريكيين في الأسر غير أنّهم يروّجون روايةً مضلِّلة تزعم أنّ خمسةً أو ستّةً من الجنود الأمريكيين قد قُتلوا. ثمّ لا يلبثون، مع مرور الوقت، أن يرفعوا عدد القتلى تدريجيًّا تحت ذرائع مختلفة، كحوادثٍ عارضةٍ أو وقائعَ مُختلَقة."



