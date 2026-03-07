لاريجاني يعلن عن أسر جنود اميركيين!
-
07 March 2026
-
18 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني عبر صفحته الرسمية منصة "إكس": "لقد وقع عدد من الجنود الأمريكيين في الأسر غير أنّهم يروّجون روايةً مضلِّلة تزعم أنّ خمسةً أو ستّةً من الجنود الأمريكيين قد قُتلوا. ثمّ لا يلبثون، مع مرور الوقت، أن يرفعوا عدد القتلى تدريجيًّا تحت ذرائع مختلفة، كحوادثٍ عارضةٍ أو وقائعَ مُختلَقة."
-
Just in
-
00 :00
حصيلة الغارة على خربة سلم: 6 شهداء و5 جرحى
-
23 :58
جيش العدو الاسرائيلي: بدأنا شن غارات في الضاحية الجنوبية
-
23 :54
الجزيرة عن متحدث عسكري إسرائيلي: دمرنا منصة صواريخ أطلقت منها قذائف باتجاه بلدات الجليل على الحدود مع لبنان
-
23 :39
غارة تستهدف الضاحية الجنوبية بهذه الاثناء
-
23 :30
غارة تحذيرية على الضاحية الجنوبية
-
23 :27
الوكالة الوطنية: استهداف دراجة نارية ما بين بلدتي العباسية وبرج رحال ووقوع اصابة
-
-
Other stories
-
-
-
بالفيديو: هجوم بمسيرة على برج في دبي!
-
رئيس مجلس الشورى الإيراني: "ستقابل هذه الجريمة الصارخة برد متناسب"!
-
بالفيديو: البحرين تقصف إيران؟!
-
«البناء»: ترامب عالق في هرمز والمخزون… ويستبدل إسقاط النظام بالاستسلام ثم يتراجع
-
أذربيجان تدّعي إحباط هجمات إيرانية على أراضيها
-
بالفيديو- الجيش الإيراني نشر مشاهد عن إطلاق صاروخ نحو حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن"
-
بالفيديو - مُسيّرة تضرب فندق "أرجان روتانا" في أربيل والذي يتواجد فيه جنود أميركيين
-
الدفاع الإماراتية تعلن حصيلة الاعتداءات الايرانية على اراضيها
-
خامنئي رفض تسمية خليفته قبل استهدافه
-
تحقيق أمريكي يرجّح مسؤولية واشنطن عن قصف مدرسة بإيران
-
بعد تصويت الكونغرس.. هل أصبح ترمب بلا قيود في حربه على إيران؟
-
ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي بعد انتقادات بسبب إطلاق النار والإنفاق
-
4 أسئلة تكشف سبب تعطل الملاحة الجوية والبحرية في حروب 2026؟
-
وزارة العدل الأمريكية تنشر من ملفات إبستين سجلات استجواب امرأة وجهت اتهامات لترامب
-
خدعة "السبت اليهودي".. تفاصيل جديدة عن استهداف خامنئي بباليستي خرج لحافة الفضاء
-
ترامب يحدد البلد التالي له بعد إيران..
-
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تدشن المرحلة الثانية بضرب بنى تحتية للنظام الإيراني
-
سكاي نيوز عربية: قلق أوروبي على أمن الملاحة في مضيق هرمز
-
سكاي نيوز عربية: البنتاغون: إيران أساءت التقدير... والحرب في بدايتها
-
الحرس الثوري: قصفنا "تل أبيب" بصواريخ "خيبر شكن".. ومستعدّون لحرب طويلة
-
-
Just in
-
00 :00
حصيلة الغارة على خربة سلم: 6 شهداء و5 جرحى
-
23 :58
جيش العدو الاسرائيلي: بدأنا شن غارات في الضاحية الجنوبية
-
23 :54
الجزيرة عن متحدث عسكري إسرائيلي: دمرنا منصة صواريخ أطلقت منها قذائف باتجاه بلدات الجليل على الحدود مع لبنان
-
23 :39
غارة تستهدف الضاحية الجنوبية بهذه الاثناء
-
23 :30
غارة تحذيرية على الضاحية الجنوبية
-
23 :27
الوكالة الوطنية: استهداف دراجة نارية ما بين بلدتي العباسية وبرج رحال ووقوع اصابة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
افشال خطة تقدم لجيش العدو الإسرائيلي!
-
-
-
07 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص- رسائل أميركية للبنان.. ١٥ يوماً للسلاح والسلام او إطلاق يد "اسرائيل"
-
-
-
07 March 2026
-
التواصل مع " الحزب" مقطوع.. وشروط وقف الحرب: مرتفعة جداً!
-
-
-
07 March 2026
-
بالفيديو: هجوم بمسيرة على برج في دبي!
-
-
-
07 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - حركة النزوح ضعيفة باتجاه الشمال.. ما السبب؟
-
-
-
07 March 2026
-
رئيس مجلس الشورى الإيراني: "ستقابل هذه الجريمة الصارخة برد متناسب"!
-
-
-
07 March 2026
-
باسيل: القوة القاهرة تكون على قدر مدة الحرب وإرتداداتها..
-
-
-
07 March 2026
-
اللبنانية ميلاني داني الحداد تسجل إنجازاً لافتاً برفعها العلم اللبناني على قمة Mount Kilimanjaro
-
-
07 March 2026
-
" هذا هو المطلوب ".. ماذا كشف هيكل عن عملية الإنزال؟
-
-
-
07 March 2026
-
بالفيديو: البحرين تقصف إيران؟!
-
-
-
07 March 2026