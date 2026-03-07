رئيس مجلس الشورى الإيراني: "ستقابل هذه الجريمة الصارخة برد متناسب"!
07 March 2026
15 secs ago
source: tayyar.org
صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بما يلي:
تم تنفيذ عدوان التحالف الأمريكي الإسرائيلي على محطة تحلية المياه في قشم بدعم من إحدى القواعد الجوية في الدول المجاورة الجنوبية.
ستقابل هذه الجريمة الصارخة برد متناسب. لقد أصبحت القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة منصات لعمليات ضد إيران. ومصدر أي هجوم هو وجهة ردنا."
19 :28
الشيخ محمد بن زايد: الإمارات قادرة على التصدي لهذه الاعتداءات
19 :22
عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية حسين مظفري:- اجتماع اختيار القائد سيُعقد خلال الـ24 ساعة القادمة
- حتى الآن لم يُعقد أي اجتماع عام بعد ولم يتم أي اختيار
19 :17
إستشهاد 3 من متطوعي الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية جراء الغارة التي استهدفت بلدة كوثرية الرز
19 :12
البرلمان الإيراني: مجلس الخبراء سيختار المرشد وفقا للآلية القانونية
19 :07
حزب الله: هاجمنا بمسيرة انقضاضية تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط مدينة الخيام جنوبي لبنان
18 :57
الدفاع السعودية: سقوط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان
07 March 2026
07 March 2026
07 March 2026
07 March 2026
07 March 2026
07 March 2026
07 March 2026
07 March 2026
07 March 2026
07 March 2026