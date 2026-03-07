صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بما يلي:



تم تنفيذ عدوان التحالف الأمريكي الإسرائيلي على محطة تحلية المياه في قشم بدعم من إحدى القواعد الجوية في الدول المجاورة الجنوبية.



ستقابل هذه الجريمة الصارخة برد متناسب. لقد أصبحت القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة منصات لعمليات ضد إيران. ومصدر أي هجوم هو وجهة ردنا."