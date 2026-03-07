«البناء»: ترامب عالق في هرمز والمخزون… ويستبدل إسقاط النظام بالاستسلام ثم يتراجع
07 March 2026
20 secs ago
source: البناء
كتبت "البناء":
مع تواصل التدمير والقتل بوحشية بحق الشعب الإيراني والشعب اللبناني، وما تخلفه الحرب الظالمة من خسائر موجعة بشرية وعمرانية، تبدو الحرب نفسها وهي تدور في حلقة مفرغة، حيث قائد الحرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعترف بعد أيام من الإنكار بأنه عالق في أزمتي مضيق هرمز ومخاطر انهيار سوق الطاقة ومخزون الذخائر الدقيقة والدفاعات الجوية ومخاطر الوصول إلى ما يُسمّى بالعتبة الحرجة في الحرب لجهة عدم الاستطاعة على مواصلة الحرب خشية تعرّض العمق الإسرائيلي لضربات قاتلة وتعرض القطع الحربية البحرية وعلى رأسها حاملات الطائرات لكارثة، واعتراف ترامب بالأزمة جاء بالحديث الذي أطلقه عن حل لأزمة هرمز التي أنكر وجودها وتصريح وزير الخزانة الأميركي عن ماهية الحل وما يتضمنه من قرار برفع الحظر عن شراء النفط والغاز من روسيا، وهو ما يؤكد الخبراء أن مفاعيله سوف تكون تحسّن سعر بيع نفط وغاز روسيا وزيادة عائداتها، لكنه لن يطرح كميات إضافية في السوق، فيما كان برميل النفط يسجل زيادة عن اليوم الأول للحرب تصل إلى 30 دولاراً مع سعر 93 بدلاً من 63، بينما ذهب ترامب لمعالجة أزمة المخزون بإعلان الاتفاق مع الشركات المصنعة على زيادة الإنتاج، دون أن يقول للأميركيين إن هذا الاتفاق يأتي بعد استنفاد هذه الشركات زيادة الإنتاج دون إضافة خطوط جديدة، فقد ضاعفت الشركات إنتاجها في اتفاق عقده معها الرئيس السابق جو بايدن في ظل أزمة مشابهة عام 2025 ثم عقد معها اتفاقاً ثانياً بإنشاء خطوط إنتاج جديدة وتعاقد على شراء إنتاجها لخمس سنوات، لكنها لن تنتج شيئاً قبل عام 2027 واتفاق ترامب الجديد لن ينتج شيئاً قبل العام 2028.
ووقع ترامب في التعثر السياسي عندما اعترف بفشل إسقاط النظام بالقول إنه ينتظر الاستسلام غير المشروط لإيران حتى يوقف الحرب، متناسياً أنه دعا لإسقاط النظام كهدف للحرب، وبعد ساعة من الحديث عن الاستسلام تراجع ترامب وقال إنه يقصد تدمير قدرات إيران.
-
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... من هو رون آراد؟
07 March 2026
-
إليكم حصيلة الغارات على النبي شيت!
07 March 2026
-
طوارئ الصحة كشفت عن الحصيلة الأولية لغارات الجيش الإسرائيلي على بلدة النبي شيت
07 March 2026
-
أسرار الصحف ليوم السبت 7 آذار 2026
07 March 2026
-
«الجمهورية»: التمديد لسنتَين هو الخيار الأكثر ترجيحاً
07 March 2026
-
«الأخبار»: قائد الجيش رفض طلباً بإخلاء ثكنات ومراكز الجيش في جنوب نهر الليطاني
07 March 2026
-
ما هدف عملية الإنزال الإسرائيلية في النبي شيت؟
07 March 2026
-
السمنة تهدد نصف سكان العالم بحلول 2035
07 March 2026
-
شعبة المعلومات توقف مراسل المنار علي برّو
07 March 2026
-
حزب الله يكشف تفاصيل الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت
07 March 2026