"إن بي سي" نيوز: حتى الآن لم يتخذ ترامب قراراً نهائياً ولم يصدر أي أوامر بنشر قوات أميركية على الأرض في إيران

  • 07 March 2026
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

