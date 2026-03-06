قالت أذربيجان الجمعة إنها أحبطت هجمات إيرانية "إرهابية" على أراضيها، بما في ذلك على خط أنابيب نفط رئيسي، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".



يأتي إعلان باكو غداة اتّهامها إيران بإطلاق مسيّرات على منطقة حدودية أذربيجانية، في تطوّر أثار مخاوف من اتّساع نطاق حرب الشرق الأوسط إلى منطقة القوقاز.



في بيان مصوّر، قال جهاز أمن الدولة في أذربيجان إنه "أحبط أعمالا إرهابية وعمليات استخباراتية للحرس الثوري الإيراني في أذربيجان".



وأشار إلى أن أحد الأهداف كان خط أنابيب باكو–تبليسي–جيهان الذي يمر عبر جورجيا وتركيا المجاورتين وينقل نحو ثلث واردات إسرائيل من النفط.



كما وخطّط الحرس الثوري، وفق بيان الجهاز، لهجوم على السفارة الإسرائيلية في باكو، إضافة إلى هجمات على كنيس وقادة للجالية اليهودية.



وقالت السلطات إن ما لا يقل عن سبعة أذربيجانيين أُوقفوا في إطار التحقيق.



ولم تُصدر إيران فورا أي تعليق علني على اتهامات أذربيجان.