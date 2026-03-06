أذربيجان تدّعي إحباط هجمات إيرانية على أراضيها
قالت أذربيجان الجمعة إنها أحبطت هجمات إيرانية "إرهابية" على أراضيها، بما في ذلك على خط أنابيب نفط رئيسي، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".
يأتي إعلان باكو غداة اتّهامها إيران بإطلاق مسيّرات على منطقة حدودية أذربيجانية، في تطوّر أثار مخاوف من اتّساع نطاق حرب الشرق الأوسط إلى منطقة القوقاز.
في بيان مصوّر، قال جهاز أمن الدولة في أذربيجان إنه "أحبط أعمالا إرهابية وعمليات استخباراتية للحرس الثوري الإيراني في أذربيجان".
وأشار إلى أن أحد الأهداف كان خط أنابيب باكو–تبليسي–جيهان الذي يمر عبر جورجيا وتركيا المجاورتين وينقل نحو ثلث واردات إسرائيل من النفط.
كما وخطّط الحرس الثوري، وفق بيان الجهاز، لهجوم على السفارة الإسرائيلية في باكو، إضافة إلى هجمات على كنيس وقادة للجالية اليهودية.
وقالت السلطات إن ما لا يقل عن سبعة أذربيجانيين أُوقفوا في إطار التحقيق.
ولم تُصدر إيران فورا أي تعليق علني على اتهامات أذربيجان.
23 :33
غارة إسرائيلية على مرتفعات بلدة جنتا في البقاع
23 :29
الوكالة الوطنية: غارة معادية تستهدف صريفا
23 :23
غارة اسرائيلية تستهدف سرعين في البقاع
23 :07
الغارة على الضاحية الجنوبية استهدفت منطقة الحدث شارع الميكانيك
23 :03
إعلام رسميّ: متحدث باسم الحرس الثوريّ الإيرانيّ يتحدى ترامب بتكليف سفن أميركية بمرافقة ناقلات النفط في مضيق هرمز
23 :02
"اليونيفيل": إصابة 3 من جنود حفظ السلام بجروح داخل قاعدتهم جنوب غربي لبنان وسط قصف عنيف اليوم الجمعة
بالفيديو- الجيش الإيراني نشر مشاهد عن إطلاق صاروخ نحو حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن"
بالفيديو - مُسيّرة تضرب فندق "أرجان روتانا" في أربيل والذي يتواجد فيه جنود أميركيين
الدفاع الإماراتية تعلن حصيلة الاعتداءات الايرانية على اراضيها
خامنئي رفض تسمية خليفته قبل استهدافه
تحقيق أمريكي يرجّح مسؤولية واشنطن عن قصف مدرسة بإيران
بعد تصويت الكونغرس.. هل أصبح ترمب بلا قيود في حربه على إيران؟
ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي بعد انتقادات بسبب إطلاق النار والإنفاق
4 أسئلة تكشف سبب تعطل الملاحة الجوية والبحرية في حروب 2026؟
وزارة العدل الأمريكية تنشر من ملفات إبستين سجلات استجواب امرأة وجهت اتهامات لترامب
خدعة "السبت اليهودي".. تفاصيل جديدة عن استهداف خامنئي بباليستي خرج لحافة الفضاء
ترامب يحدد البلد التالي له بعد إيران..
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تدشن المرحلة الثانية بضرب بنى تحتية للنظام الإيراني
سكاي نيوز عربية: قلق أوروبي على أمن الملاحة في مضيق هرمز
سكاي نيوز عربية: البنتاغون: إيران أساءت التقدير... والحرب في بدايتها
الحرس الثوري: قصفنا "تل أبيب" بصواريخ "خيبر شكن".. ومستعدّون لحرب طويلة
ترامب: السيناريو الأسوأ هو أن نضرب إيران ويتولى السلطة شخص أسوأ من سابقه
بريطانيا تعتقل 4 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتجسس على مواقع يهودية لصالح إيران
ترامب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار خلف خامنئي
عراقجي: لم نطلب وقف إطلاق النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا ولا نية لدينا لإغلاق مضيق هرمز
إرجاء أول رحلة طيران لإجلاء بريطانيين من عُمان بسبب مشكلات فنية
23 :33
غارة إسرائيلية على مرتفعات بلدة جنتا في البقاع
23 :29
الوكالة الوطنية: غارة معادية تستهدف صريفا
23 :23
غارة اسرائيلية تستهدف سرعين في البقاع
23 :07
الغارة على الضاحية الجنوبية استهدفت منطقة الحدث شارع الميكانيك
23 :03
إعلام رسميّ: متحدث باسم الحرس الثوريّ الإيرانيّ يتحدى ترامب بتكليف سفن أميركية بمرافقة ناقلات النفط في مضيق هرمز
23 :02
"اليونيفيل": إصابة 3 من جنود حفظ السلام بجروح داخل قاعدتهم جنوب غربي لبنان وسط قصف عنيف اليوم الجمعة
بالفيديو- الجيش الإيراني نشر مشاهد عن إطلاق صاروخ نحو حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن"
بالفيديو - مُسيّرة تضرب فندق "أرجان روتانا" في أربيل والذي يتواجد فيه جنود أميركيين
الدفاع الإماراتية تعلن حصيلة الاعتداءات الايرانية على اراضيها
الرئيس عون ناقش في اتصال هاتفي مع ماكرون تقييم نتائج الاتصالات الجارية لوقف التصعيد بعد اتساع الاعتداءات الاسرائيلية
الموت يفجع الإعلامية رابعة الزيّات
الشرع يوضح لسلام دوافع التعزيزات السورية على الحدود
خامنئي رفض تسمية خليفته قبل استهدافه
بيان هام صادر عن نقابة المستشفيات في لبنان
Bassil condemns the Israeli war, attacks on Gulf states, and the assassination of religious figures: We back the Cabinet's approach and call for unity around the Army and its command
بالفيديو - اشتباكات عنيفة بين حزٮ الله وجيش العدو
