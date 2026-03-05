عراقجي: لم نطلب وقف إطلاق النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا ولا نية لدينا لإغلاق مضيق هرمز
05 March 2026
source: tayyar.org
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح لشبكة "إن بي سي"، "أننا لم نطلب وقف إطلاق النار ونرفض أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية"، موضحا أن "الهجوم الذي وقع في خضم المفاوضات تسبب في نفورنا من أي محادثات مستقبلية".
وقال: "مستعدون لمواجهة غزو بري أميركي".
وأكد عراقجي أن "لا نية لدينا لإغلاق مضيق هرمز وقد ندرس كل الخيارات مع استمرار الحرب".
20 :07
إنذار إسرائيلي لسكّان البقاع! تتمة
19 :56
ماكرون:
- الحكومة اللبنانية تعهدت أمامي بالعمل على السيطرة على المواقع التي يسيطر عليها "الحزب"
- سنعزز تعاوننا مع الجيش اللبناني وسنضع تحت تصرفه مركبات نقل مدرعة إضافة إلى دعم عملياتي ولوجستي
- يجب على "حزب الله" أن يوقف فورًا إطلاق النار باتجاه إسرائيل وعلى إسرائيل أن تتخلى عن أي تدخل بري
- في هذه اللحظة الخطيرة أطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم تمديد الحرب إلى لبنان
- قررت إرسال مساعدات إنسانية بشكل فوري للنازحين
19 :51
الرئيس الفرنسي: فرنسا ستعزز التعاون مع القوات المسلحة اللبنانية
19 :51
الوكالة الوطنية: غارة على حانين - صور
19 :48
كافة الطرقات الرئيسية في محيط الضاحية اصبحت سالكة دون زحمة سير
19 :46
شو الوضع؟ ترانسفير لبناني جديد لضرب جوهر لبنان الكبير: التضامن والوعي مطلوبان لحماية الكيان تتمة
