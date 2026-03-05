نقلت رويترز عن مصدر من أذربيجان قريب من الحكومة أن صواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران سقطت قرب مطار ناختشيفان.

واستدعت الخارجية الأذربيجانية السفير الإيراني بعد سقوط صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران قرب مطار ناختشيفان - أذربيجان.