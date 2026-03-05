بالفيديو - مسيرة إيرانية تستهدف مطاراً في أذربيجان!
-
05 March 2026
-
26 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
نقلت رويترز عن مصدر من أذربيجان قريب من الحكومة أن صواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران سقطت قرب مطار ناختشيفان.
واستدعت الخارجية الأذربيجانية السفير الإيراني بعد سقوط صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران قرب مطار ناختشيفان - أذربيجان.
-
Just in
-
12 :29
النائب تيمور جنبلاط من قصر بعبدا: أهالي الجنوب يدفعون ثمن جنون بعض الفرقاء في لبنان والخارج وقرار الحرب والسّلم في يد الدولة اللبنانية
-
12 :21
غارات إسرائيلية تستهدف الطيبة جنوبًا
-
12 :12
غارات اسرائيلية على مجدل سلم والشهابية وخربة سلم
-
12 :09
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعد فرنسية في الشرق الأوسط
-
11 :55
وزارة الدفاع الأذربيجانية: إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث ولن تمر هذه الهجمات دون رد
-
11 :52
بري يدعو لعقد جلسة عامة الاثنين المقبل تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
قبل دقيقتين.. طيار قطري ينقذ أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط
-
12 دولة تسعى للتوسط لوقف الحرب
-
أستراليا ترسل طائرات وفرقًا عسكرية إلى الشرق الأوسط
-
الجيش الأميركي: "جيرالد فورد" تضغط على إيران من المتوسط
-
الشرق الأوسط السعودية: قلق في تل أبيب حول «اليوم التالي» لحرب إيران... احتمال أن يتأجج العداء لإسرائيل في الولايات المتحدة
-
مصادر إيرانية مطلعة تنفي للميادين الأنباء حول هجوم لمجموعات كردية انفصالية تجاه إيران
-
ماكرون: تحدثت الى نتانياهو وطلبت منه الامتناع عن شنّ عملية برية في لبنان
-
تعميم من الخارجية الاميركية إلى مواطنيها في الشرق الاوسط
-
بريطانيا تعلق منح تأشيرات الدراسة لمواطني 4 دول
-
رئيس الوزراء الكندي يدعو للتهدئة في الشرق الأوسط
-
البنتاغون يحدد هويات 4 جنود قُتلوا في حرب إيران
-
رئيس الوزراء الإسباني لترامب: لا يمكن التلاعب بمصير الملايين
-
غرق ناقلة غاز روسية قبالة ليبيا بعد تعرضها لانفجارات مفاجئة!
-
فرنسا ستنظم رحلات جوية لإعادة المواطنين من الشرق الأوسط
-
حرب الخليج وعضّ الأصابع في أسواق الطاقة
-
الحرس الثوري الإيراني يعلن "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز
-
سر المكالمة الحاسمة".. هكذا اتخذ ترامب ونتنياهو قرار الحرب
-
تقرير يكشف خفايا العملية التي أنهت حياة خامنئي
-
واشنطن بوست: هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف مقر الـCIA داخل السفارة الأمريكية في الرياض
-
الشرق الأوسط السعودية: دفاعات الخليج تتصدى لأكثر من 1800 صاروخ ومسيّرة إيرانية
-
-
Just in
-
12 :29
النائب تيمور جنبلاط من قصر بعبدا: أهالي الجنوب يدفعون ثمن جنون بعض الفرقاء في لبنان والخارج وقرار الحرب والسّلم في يد الدولة اللبنانية
-
12 :21
غارات إسرائيلية تستهدف الطيبة جنوبًا
-
12 :12
غارات اسرائيلية على مجدل سلم والشهابية وخربة سلم
-
12 :09
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعد فرنسية في الشرق الأوسط
-
11 :55
وزارة الدفاع الأذربيجانية: إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث ولن تمر هذه الهجمات دون رد
-
11 :52
بري يدعو لعقد جلسة عامة الاثنين المقبل تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
8 أنواع من الشاي قد تساعد على إنقاص الوزن وتقليل دهون البطن
-
-
05 March 2026
-
كيف تقصف إسرائيل «مدن الصواريخ» الإيرانية؟
-
-
05 March 2026
-
مصرف الإمارات المركزي: القطاع المصرفي والمالي في الدولة مرن ومتين
-
-
05 March 2026
-
كارلوس سانز.. لاعب منحوس تلاحقه حروب ترامب من فنزويلا إلى إيران
-
-
05 March 2026
-
بري يدعو لعقد جلسة عامة الاثنين المقبل
-
-
-
05 March 2026
-
ميلوني: إيطاليا تعتزم إرسال مساعدات دفاعية لدول الخليج
-
-
-
05 March 2026
-
أبرز المرشحين لخلافة خامنئي.. من هو المرشد الثالث؟
-
-
-
05 March 2026
-
الحجّار: لتنظيم إيواء النازحين وتأمين احتياجاتهم
-
-
-
05 March 2026
-
"دي بي ورلد": جميع محطات ميناء جبل علي تعمل بشكل اعتيادي
-
-
05 March 2026
-
التوقيت الذهبي لتناول ألواح البروتين.. اعرف نصائح الخبر
-
-
05 March 2026