الشرق الأوسط السعودية: تل أبيب: نظير مجلي:



في الوقت الذي يتحدث فيه الإسرائيليون عن «شراكة عميقة لم يحدث لها مثيل» مع الولايات المتحدة في الحرب على إيران، والعمل كفريق عمل واحد في «الكرياه» (مقر رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي) والبنتاغون (واشنطن)، تعبر أوساط سياسية وإعلامية في تل أبيب عن القلق من الانتقادات التي تسمع في الولايات المتحدة ضد إسرائيل واتهامها بأنها «نجحت مرة أخرى في جر أقدام الرئيس دونالد ترمب للعمل ضد إيران».



وتقول هذه الأوساط، وفقاً للقناة الـ12، إن «المواقف العدائية لإسرائيل التي تتصاعد في الولايات المتحدة اليوم مزعجة ومقلقة، خصوصاً أنها تظهر بزخم كبير رغم أن نتائج الحرب حتى الآن إيجابية. فماذا سنفعل إذا وقعت مصائب في الأيام المقبلة؟».



توريط أميركا

وتتابع وسائل الإعلام العبرية، وكذلك معاهد الأبحاث الإسرائيلية وقيادات المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، معظم ما يقال هناك حول إسرائيل، خصوصاً من الشخصيات التي تعدّ نجوماً، في مجالات الفن والإعلام ذوي التأثير العميق على الناس.



ويذكرون في هذا الإطار كلاً من الصحافي الأميركي تاكر كارلسون، ومقدمة البرامج ميغين كيلي، والمعلق في شركة «ديلي واير» الإعلامية الرقمية مات والش ونجوم هوليوود ونواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذين يتكلمون بصراحة عن «توريط أميركا بحرب إسرائيلية صِرفة».

مقزز وشيطاني

فعلى سبيل المثال، ينشرون بغيظ شديد أقوال الصحافي كارلسون، الذي قال في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي نيوز»، الثلاثاء، إن الهجوم على إيران «مقزز وشيطاني». واعتبره قراراً اتُّخذ بتأثير من إسرائيل أكثر من الولايات المتحدة. وقال: «من الصعب قول ذلك، لكن القرار هنا لم تتخذه الولايات المتحدة، بل اتخذه بنيامين نتنياهو». وكذلك قول المذيعة كيلي، في برنامجها، الثلاثاء، تعليقاً على مقتل جنود أميركيين: «لا ينبغي لأحد أن يموت من أجل دولة أجنبية». وأضافت: «أعتقد أن هؤلاء الجنود لم يموتوا من أجل الولايات المتحدة. أعتقد أنهم ماتوا من أجل إيران أو إسرائيل».



روبيو والأسوأ

وانزعج الإسرائيليون أيضاً من تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الاثنين، التي قال فيها إن الضربات التي خططت لها إسرائيل ضد إيران والرد الإيراني المتوقع عليها ضد القوات الأميركية دفع الولايات المتحدة إلى شن ضرباتها في مطلع الأسبوع ضد طهران. وأضاف روبيو للصحافيين: «كنا نعلم أن إسرائيل ستنفذ عملاً عسكرياً، وكنا نعلم أن ذلك سيؤدي إلى هجوم على القوات الأميركية، وكنا نعلم أننا إذا لم نبادر بمهاجمتهم قبل شنهم تلك الهجمات، فسوف نتكبد خسائر أكبر».



وقد اعتبر المذيع والش، هذا التصريح تأكيداً صريحاً على أن الوزير روبيو، يقول بكل وضوح إن «الولايات المتحدة دخلت الحرب مع إيران بسبب ضغط إسرائيل». واعتبر، في منشور عبر «إكس»، الثلاثاء، أن تصريحات روبيو هي «أسوأ ما يمكن قوله».



مبررات الحرب

وأبرزت الصحافة الإسرائيلية مؤشرات تململ داخل قاعدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقب قراره شن هجوم عسكري على إيران؛ إذ عبرت شخصيات بارزة في حركة «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا) عن تشككها في مبررات الحرب ورسائل الإدارة بشأن أهدافها، محذّرة من تداعياتها السياسية والاقتصادية.



وقال مات والش، أحد أبرز وجوه اليمين الأميركي المؤيد لترمب، إنه يشعر بالحيرة إزاء منطق الإدارة في تبرير الحرب، معتبراً أن الرسائل الصادرة «متناقضة».



وأضاف في منشور على حسايه على منصة «إكس»، الاثنين: «حتى الآن، سمعنا أنه على الرغم من أننا قضينا على النظام الإيراني برمته، فإن هذه لم تكن حرباً لتغيير نظام. وعلى الرغم من أننا دمرنا برنامجهم النووي، فإننا اضطررنا إلى فعل ذلك بسبب برنامجهم النووي. وعلى الرغم من أن إيران لم تكن تخطط لأي هجمات على الولايات المتحدة، فإنها ربما كانت تخطط لذلك، بحسب من تسأل».



تجربة مريرة

وكتبت سيما كدمون، في مقال افتتاحي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأربعاء، في هذا الشأن: «من السابق لأوانه تلخيص الحرب: لدينا نحن والأميركيين تجربة مريرة مع خطابات النصر المبكرة. يمكن للمرء أن يتفهم نتنياهو، الذي يحاول تحويل النجاح الأولي إلى رصيد انتخابي. تحت غطاء الحرب وإنجازاتها، يمضي التحالف قدماً بكل قوته في تنفيذ الانقلاب: وهذا أمر يجب عدم قبوله. إن الجيش الإسرائيلي لا يحارب إيران من أجل أن يجدها هنا كمنظومة حكم: فلكل حيلة حدود».



وكتب إيلي ليئون في «معاريف»، أنه في الحسابات الإقليمية والدولية وحتى على صعيد مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة، يمكن أن يتحول النصر إلى هزيمة. وأضاف: «إذا كان ثمن إسقاط النظام في طهران ينطوي على انكسار للحلف مع الولايات المتحدة، وفقدان الإسناد الدبلوماسي في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وقطع قنوات توريد الأسلحة، فإنه سيكون نصراً من شأنه أن يكلفنا في واقع الأمر القدرة على النجاة في المنطقة في المدى البعيد».



السند الاستراتيجي

وقال: «الولايات المتحدة، السند الاستراتيجي، الاقتصادي والعسكري الأهم لنا، يغير وجهه. فأنا أسمع أصواتاً خطيرة آخذة في التعاظم في قلب التيار المركزي الأميركي. ما يقلق فيها يأتي بالذات ممن اعتبروا في الماضي أصدقاء حقيقيين لإسرائيل ورموز اليمين المحافظ».



وأضاف: «بينما يهاجم اليسار التقدمي الممثل عميقاً في الحزب الديمقراطي، إسرائيل منذ زمن بعيد لاعتبارات الامتناع عن مواجهات وحقوق الإنسان، فإن الجناح المهم في الحزب الجمهوري ينضم الآن إلى التنكر لإسرائيل لاعتبارات انعزالية أميركية. خذوا مثلاً المؤثر المحافظ تاكر كارلسون الذي يقود خطأً حازماً».



وتابع ليئون: «الرواية التي هو وآخرون يدفعونها قدماً هي رواية سامة من ناحيتنا: هذه هي الحرب الخاصة لإسرائيل، هي تجرنا إلى الوحل الشرق أوسطي، وهي لا تخدم على الإطلاق المصالح القومية الأميركية. هذا التآكل لدى الحزبين في دعم إسرائيل يخلق حصاراً دبلوماسياً. الرأي العام الأميركي يصبح معادياً، شكاكاً ومغترباً أكثر من أي وقت مضى. وهذا التداخل للمسارين يؤدي بنا إلى سيناريو استراتيجي خطير: نصر أشبه بالهزيمة».