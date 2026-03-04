واشنطن بوست: هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف مقر الـCIA داخل السفارة الأمريكية في الرياض
-
04 March 2026
-
23 secs ago
-
-
source: روسيا اليوم
-
روسيا اليوم: أفاد مصدران مطلعان بأن هجوما يشتبه بأنه بطائرة مسيرة إيرانية استهدف محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) داخل مجمع السفارة الأمريكية في السعودية في الرياض.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المصدرين قولهما أن مسؤولين أمريكيين وسعوديين أكدوا أن طائرتين مسيرتين أصابتا مجمع السفارة، دون أن تكشفا رسميا أن محطة الاستخبارات كانت من بين الأهداف. ولم تصدر الـCIA تعليقًا على الحادثة.
ووفق تنبيه داخلي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فقد أدى الهجوم إلى انهيار جزء من سقف المبنى وتلوث داخله بالدخان، مع تسجيل أضرار هيكلية، بينما طلب من الموظفين الاحتماء في أماكنهم. ولم ترد مؤشرات فورية على إصابة عناصر من الوكالة.
ويأتي الهجوم في ظل اتساع نطاق الرد الإيراني على أهداف ومصالح أمريكية في الشرق الأوسط، عقب الحملة العسكرية الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران. ويرى مراقبون أن استهداف مقر الـCIA يحمل دلالة رمزية بالنسبة لطهران، التي تنظر تاريخيا إلى الوكالة كخصم رئيسي.
مسؤولون سابقون في الاستخبارات الأمريكية أشاروا إلى أن الهجوم يمثل إرباكا لعمل الوكالة في السعودية، لكنه لا يشكل ضربة قاصمة، نظرا لوجود ترتيبات بديلة وعلاقات تنسيق وثيقة مع الجانب السعودي، تتيح استمرار العمليات الاستخباراتية بمرونة.
-
Just in
-
07 :25
الجيش الإسرائيلي: نستهدف منصات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي بإيران
-
07 :22
طوارئ الصحة: الاعتداءات الإسرائيلية على منطقتي عرمون والسعديات أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 8 مواطنين بجروح
-
07 :18
بالفيديو: غارة اسرائيلية على فندق في بعبدا! تتمة
-
07 :01
الإذاعة الإسرائيلية عن الجيش: دمرنا 300 منصة إطلاق صواريخ ونفذنا 1200 غارة وهاجمنا 2000 هدف منذ بداية الحرب
-
06 :59
إنذار إسرائيلي لسكان قرى جنوبية… تتمة
-
06 :47
دوي صفارات الإنذار في البحرين
-
-
Other stories
-
-
-
الشرق الأوسط السعودية: دفاعات الخليج تتصدى لأكثر من 1800 صاروخ ومسيّرة إيرانية
-
الأخبار: تماسك داخلي استثنائي: إيران صامدة في «معركة البقاء»
-
غارات على عدة مواقع في العراق
-
الجيش الأميركي: ضرب ألفي هدف بإيران في أقل من 100 ساعة
-
حرس الثورة يوجه ضربات مدمرة داخل "إسرائيل": دفاعات الاحتلال عجزت أمام صواريخنا
-
ماكرون: إيران تتحمّل المسؤولية... و"شارل ديغول" إلى المتوسط
-
الكرملين: بوتين يبذل كل الجهود لخفض التصعيد في الشرق الأوسط
-
بالفيديو: استهدف إيراني للقنصلية الأميركية في دبي!
-
سويسرا: قناتنا الدبلوماسية بين أميركا وإيران ما زالت مفتوحة
-
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب كراش بإيران
-
بالفيديو - حريق بمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية
-
الحرس الثوري الإيراني: "أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر" على الولايات المتحدة وإسرائيل
-
تقييم استخباراتي يحذر من هجمات إيرانية على أمريكا بعد مقتل خامنئي
-
ميلانيا ترامب تترأس اجتماعاً لمجلس الأمن اليوم
-
ترامب: "من المحزن" أن العلاقات مع بريطانيا لم تعد كما كانت
-
سول: هناك 40 سفينة كورية جنوبية تبحر قرب مضيق هرمز
-
فيديو للحظة اصابة مبنى في دبي بطائرة مسيرة ليل أمس
-
ترامب: ستعرفون ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض "قريبا"
-
السعودية: تعرّض السفارة الأميركية في الرياض لهجوم بمسيّرتين
-
رويترز: انفجارات جديدة في الحي الدبلوماسي بالرياض وحريق في السفارة الأمريكية
-
-
Just in
-
07 :25
الجيش الإسرائيلي: نستهدف منصات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي بإيران
-
07 :22
طوارئ الصحة: الاعتداءات الإسرائيلية على منطقتي عرمون والسعديات أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 8 مواطنين بجروح
-
07 :18
بالفيديو: غارة اسرائيلية على فندق في بعبدا! تتمة
-
07 :01
الإذاعة الإسرائيلية عن الجيش: دمرنا 300 منصة إطلاق صواريخ ونفذنا 1200 غارة وهاجمنا 2000 هدف منذ بداية الحرب
-
06 :59
إنذار إسرائيلي لسكان قرى جنوبية… تتمة
-
06 :47
دوي صفارات الإنذار في البحرين
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بالفيديو: غارة اسرائيلية على فندق في بعبدا!
-
-
-
04 March 2026
-
إنذار إسرائيلي لسكان قرى جنوبية…
-
-
-
04 March 2026
-
استهدافُ فندق في الحازمية ومُجمع سكنيّ في بعلبك
-
-
-
04 March 2026
-
ماكرون يحذر إسرائيل من خطأ استراتيجي
-
-
-
04 March 2026
-
الدهون في نظامك الغذائي... أيها يضر الكبد؟ وكيف تحميها؟
-
-
04 March 2026
-
الجمهورية: تأجيل الانتخابات
-
-
-
04 March 2026
-
الأنباء الكويتية: عون: حظر النشاطات المخالفةلا رجوع عنه
-
-
-
04 March 2026
-
الدولار يستعيد مكانة الملاذ الآمن مع التوتر بعد قصف إيران
-
-
04 March 2026
-
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 آذار 2026
-
-
-
04 March 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 آذار 2026
-
-
-
04 March 2026