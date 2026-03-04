روسيا اليوم: أفاد مصدران مطلعان بأن هجوما يشتبه بأنه بطائرة مسيرة إيرانية استهدف محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) داخل مجمع السفارة الأمريكية في السعودية في الرياض.



ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المصدرين قولهما أن مسؤولين أمريكيين وسعوديين أكدوا أن طائرتين مسيرتين أصابتا مجمع السفارة، دون أن تكشفا رسميا أن محطة الاستخبارات كانت من بين الأهداف. ولم تصدر الـCIA تعليقًا على الحادثة.



ووفق تنبيه داخلي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فقد أدى الهجوم إلى انهيار جزء من سقف المبنى وتلوث داخله بالدخان، مع تسجيل أضرار هيكلية، بينما طلب من الموظفين الاحتماء في أماكنهم. ولم ترد مؤشرات فورية على إصابة عناصر من الوكالة.



ويأتي الهجوم في ظل اتساع نطاق الرد الإيراني على أهداف ومصالح أمريكية في الشرق الأوسط، عقب الحملة العسكرية الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران. ويرى مراقبون أن استهداف مقر الـCIA يحمل دلالة رمزية بالنسبة لطهران، التي تنظر تاريخيا إلى الوكالة كخصم رئيسي.



مسؤولون سابقون في الاستخبارات الأمريكية أشاروا إلى أن الهجوم يمثل إرباكا لعمل الوكالة في السعودية، لكنه لا يشكل ضربة قاصمة، نظرا لوجود ترتيبات بديلة وعلاقات تنسيق وثيقة مع الجانب السعودي، تتيح استمرار العمليات الاستخباراتية بمرونة.