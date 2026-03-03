استهدفت مسيرة إيرانية القنصلية الأميركية في إمارة دبي ، وقد أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن " الجهات المختصة أخمدت حريقا محدودا بمحيط القنصلية الأميركية إثر استهداف بمسيرة".



