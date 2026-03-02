Tayyar Article
لاريجاني: ترامب جرّ المنطقة إلى الفوضى بـ«أوهام باطلة» وهو الآن قلق بشأن سقوط المزيد من الضحايا في صفوف القوات الأمريكية
02 March 2026
1 min ago
Just in
08 :07
الطائرات الحربية المعادية استهدفت أطراف بلدات الزرارية والحوش وطير دبا
08 :04
الوزير شارل الحاج للOTV:
-الله يرحم الشهداء وما في يكون عنا شبه دولة وشفتو شو صار
-ما فيها فئة تاخد قرار عن الدولة
08 :02
رئيس الأركان في الجيش الاسرائيلي:
- لقد أطلقنا معركة هجومية في مواجهة حزب الله ولسنا فقط بالخطوط الدفاعية بل ننطلق إلى الهجوم
- يجب الاستعداد لأيام عديدة من القتال ونحن بحاجة إلى استعدادات دفاعية قوية واستعدادات هجومية متواصلة في موجهات من الغارات وطبعًا طيلة الوقت استغلال الفرص العملياتية
08 :00
قائد الجيش العماد رودولف هيكل سيشارك في جلسة مجلس الوزراء
07 :59
السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي: حزب الله أتاح اختبار "القبة الحديدية الليزرية" الجديدة بنجاح ودخلت الملجأ مرتين وممتن للابتكار الإسرائيلي
07 :58
الرئيس عون يلتقي الرئيس سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
-
Filter
في لبنان: 31 شهيدًا و149 حريحًا في حصيلة أولية!
02 March 2026
إخلاء مبنى بعد اتّصال تحذيريّ!
02 March 2026
بالصورة- أميركا لرعاياها: غادروا لبنان!
02 March 2026
بالفيديو - سقوط طائرة حربية اميركية في الكويت ونجاة القائد!
02 March 2026
باسيل: حيّدوا لبنان واتركوه وطناً للبنانيين... إنه ليس في خدمة إيران ولا إسرائيل
02 March 2026
إستشهاد نحو 20 شخصا في حصيلة أولية جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان
02 March 2026
عناوين الصحف ليوم الأثنين 2 آذار 2026
02 March 2026
مصادر الحدث: اغتيالُ النائب محمد رعد
02 March 2026
وزارة التربية: إقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني
02 March 2026
أسرار الصحف ليوم الأثنين 2 آذار 2026
02 March 2026