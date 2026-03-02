weather logo
Tayyar Article

وكالة مهر: ٢٠ شهيدا في هجوم أمريكي - إسرائيلي ليلة الأحد على منطقة ميدان نيلوفر في العاصمة الإيرانية طهران

  • 02 March 2026
  • 38 secs ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

