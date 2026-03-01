Tayyar Article
بالصور - مشاركة شبابية من التجمع من أجل لبنان في فرنسا في لقاء مع السيدة الأولى
01 March 2026
شارك كل من ريم إبراهيم وشربل الترس عن قطاع الشباب في التجمع من أجل لبنان في فرنسا في اللقاء الذي دعت اليه السفارة اللبنانية في باريس مع السيدة الأولى نعمت عون في البيت االلبناني في باريس.
