شارك كل من ريم إبراهيم وشربل الترس عن قطاع الشباب في التجمع من أجل لبنان في فرنسا في اللقاء الذي دعت اليه السفارة اللبنانية في باريس مع السيدة الأولى نعمت عون في البيت االلبناني في باريس.