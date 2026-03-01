weather logo
Tayyar Article

الجيش الإيراني: إسقاط 10 مسيّرات متطورة خلال الساعات الماضية ما يرفع عدد الطائرات التي تم اسقاطها إلى 22 منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي

  • 01 March 2026
  • 1 hr ago
  • source: tayyar.org

