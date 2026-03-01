شاهد لحظة استهداف مقر القيادة الايرانية
01 March 2026
5 mins ago
source: tayyar.org
لحظة استهداف مقر القيادة الايرانية في السادسة و17 دقيقة صباح أمس السبت بتوقيت غرينتش،وقد أعلنت إسرائيل شن ما وصفته بالهجوم الاستباقي على إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
لحظة استهداف مقر القيادة الايرانية pic.twitter.com/QKEmj5sFyM
— tayyar.org (@tayyar_org) March 1, 2026
Just in
12 :14
بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً تتمة
12 :11
وزير الدفاع البريطاني: سقوط صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية على بعد مئات الأمتار من جنودنا في قاعدة بالبحرين
12 :10
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنقوم بتنظيم جسر جوي متواصل لتنفيذ هجوم قوي على أهداف في طهران
12 :09
إعلام إيراني: هجوم على تبريز والدفاعات الجوية تتصدى له
12 :07
انتهاء اجتماع المجلس الاعلى للدفاع
11 :59
قاسم نعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان تتمة
Other stories
استهداف ناقلة نفط بالقرب من ساحل سلطنة عمان وإصابة ٤ من طاقمها
تايلاند تعلن الاستعداد لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط
وزير الدفاع الإسرائيلي: العدالة تحقّقت
العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام على خامنئي
بعد الصواريخ الإيرانية… ترامب يتعهد بدعم الكويت بلا حدود
لاريجاني يعلن أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل خامنئي تبدأ اليوم
ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية "غير مسبوقة" إذا ردّت
إيران تؤكد مقتل شمخاني وباكبور وأفراد من عائلة المرشد
استهداف 27 قاعدة للجيش الأمريكي
انفجارات قوية في الدوحة والمنامة
إيران تعلن شن هجمات جديدة على إسرائيل وقواعد أميركية
موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية تستهدف إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في كل أنحاء البلاد
سكاي نيوز عربية: "إدارة انتقالية ثلاثية" بعد مقتل خامنئي
سكاي نيوز عربية: الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالانتقام لمقتل خامنئي
ترامب: الحل الدبلوماسي مع إيران "أسهل بكثير الآن"
سكاي نيوز عربية: مجلس التعاون الخليجي يدين هجمات إيران أمام مجلس الأمن
الخارجية الايرانية: ردنا على العدوان الصهيو-الأمريكي سيكون مدمرا، وسيندم المعتدون على فعلتهم
الحرس الثوري الإيراني: سنطلق بعد قليل أعنف عملياتنا الهجومية ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية
سكاي نيوز عربية: طهران تتوعد بالرد علي مقتل خامنئي: لن يمر هذا الجرم دون عقاب
هكذا نعى الاعلام الايراني مرشد الثورة
بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
01 March 2026
قاسم نعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
01 March 2026
استهداف ناقلة نفط بالقرب من ساحل سلطنة عمان وإصابة ٤ من طاقمها
01 March 2026
تايلاند تعلن الاستعداد لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط
01 March 2026
باسيل في عشاء هيئة قضاء عاليه في "التيار" مشدداً على تحييد لبنان: ما يحصل ينقض الشرعية الدولية ونرفض المس بسيادة الدول العربية وأمنها
01 March 2026
اتصالات لرئيس الحكومة لمتابعة أوضاع اللبنانيين في دول الخليج
01 March 2026
وزير الدفاع الإسرائيلي: العدالة تحقّقت
01 March 2026
العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام على خامنئي
01 March 2026
بعد الصواريخ الإيرانية… ترامب يتعهد بدعم الكويت بلا حدود
01 March 2026
لاريجاني يعلن أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل خامنئي تبدأ اليوم
01 March 2026