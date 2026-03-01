أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى أنّ "العدالة تحققت بمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".



وأضاف كاتس في منشور عبر منصة "أكس": "تم القضاء على الطاغية خامنئي في الضربة الافتتاحية لعملية "زئير الأسد"، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى في معقل نظام الإرهاب الإيراني".

وقال إنّ "كل من سعى لتدمير إسرائيل، تم تدميره. لقد تحققت العدالة، وتلقى محور الشر ضربة ساحقة".