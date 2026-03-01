وزير الدفاع الإسرائيلي: العدالة تحقّقت
-
01 March 2026
-
59 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى أنّ "العدالة تحققت بمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".
وأضاف كاتس في منشور عبر منصة "أكس": "تم القضاء على الطاغية خامنئي في الضربة الافتتاحية لعملية "زئير الأسد"، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى في معقل نظام الإرهاب الإيراني".
وقال إنّ "كل من سعى لتدمير إسرائيل، تم تدميره. لقد تحققت العدالة، وتلقى محور الشر ضربة ساحقة".
-
Just in
-
10 :44
الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء 20 ألف جندي احتياط
-
10 :42
الصحة الإسرائيلية: قتيلتان و86 مصابا خلال 24 ساعة
-
10 :41
إعلام إيراني: استهداف مقر قيادة القوات الإيرانية المشتركة
-
10 :40
وكالة تسنيم الإيرانية: اغتيال رئيس مركز استخبارات الشرطة الإيرانية العميد غلام رضا رضائيان في هجمات أمس
-
10 :35
مركز الأمن البحري العماني: استهداف ناقلة نفط ترفع علم بالاو على بعد حوالي 5 أميال بحرية من مسندم في عمان
-
10 :34
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجارات قوية في تل أبيب
-
-
Other stories
-
-
-
العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام على خامنئي
-
بعد الصواريخ الإيرانية… ترامب يتعهد بدعم الكويت بلا حدود
-
لاريجاني يعلن أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل خامنئي تبدأ اليوم
-
ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية "غير مسبوقة" إذا ردّت
-
إيران تؤكد مقتل شمخاني وباكبور وأفراد من عائلة المرشد
-
استهداف 27 قاعدة للجيش الأمريكي
-
انفجارات قوية في الدوحة والمنامة
-
إيران تعلن شن هجمات جديدة على إسرائيل وقواعد أميركية
-
موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية تستهدف إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في كل أنحاء البلاد
-
سكاي نيوز عربية: "إدارة انتقالية ثلاثية" بعد مقتل خامنئي
-
سكاي نيوز عربية: الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالانتقام لمقتل خامنئي
-
ترامب: الحل الدبلوماسي مع إيران "أسهل بكثير الآن"
-
سكاي نيوز عربية: مجلس التعاون الخليجي يدين هجمات إيران أمام مجلس الأمن
-
الخارجية الايرانية: ردنا على العدوان الصهيو-الأمريكي سيكون مدمرا، وسيندم المعتدون على فعلتهم
-
الحرس الثوري الإيراني: سنطلق بعد قليل أعنف عملياتنا الهجومية ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية
-
سكاي نيوز عربية: طهران تتوعد بالرد علي مقتل خامنئي: لن يمر هذا الجرم دون عقاب
-
هكذا نعى الاعلام الايراني مرشد الثورة
-
التلفزيون الإيراني يعلن رسميا: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي
-
بالفيديو: استهداف مطار دبي بمسيرة إيرانية!
-
ترمب يؤكد رسمياً " مقتل " الخامنئي!
-
-
Just in
-
10 :44
الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء 20 ألف جندي احتياط
-
10 :42
الصحة الإسرائيلية: قتيلتان و86 مصابا خلال 24 ساعة
-
10 :41
إعلام إيراني: استهداف مقر قيادة القوات الإيرانية المشتركة
-
10 :40
وكالة تسنيم الإيرانية: اغتيال رئيس مركز استخبارات الشرطة الإيرانية العميد غلام رضا رضائيان في هجمات أمس
-
10 :35
مركز الأمن البحري العماني: استهداف ناقلة نفط ترفع علم بالاو على بعد حوالي 5 أميال بحرية من مسندم في عمان
-
10 :34
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجارات قوية في تل أبيب
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
تايلاند تعلن الاستعداد لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط
-
-
-
01 March 2026
-
باسيل في عشاء هيئة قضاء عاليه في "التيار" مشدداً على تحييد لبنان: ما يحصل ينقض الشرعية الدولية ونرفض المس بسيادة الدول العربية وأمنها
-
-
-
01 March 2026
-
اتصالات لرئيس الحكومة لمتابعة أوضاع اللبنانيين في دول الخليج
-
-
-
01 March 2026
-
العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام على خامنئي
-
-
-
01 March 2026
-
بعد الصواريخ الإيرانية… ترامب يتعهد بدعم الكويت بلا حدود
-
-
-
01 March 2026
-
لاريجاني يعلن أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل خامنئي تبدأ اليوم
-
-
-
01 March 2026
-
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ينعي الخامنئي
-
-
-
01 March 2026
-
ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية "غير مسبوقة" إذا ردّت
-
-
-
01 March 2026
-
إيران تؤكد مقتل شمخاني وباكبور وأفراد من عائلة المرشد
-
-
-
01 March 2026
-
استهداف 27 قاعدة للجيش الأمريكي
-
-
-
01 March 2026