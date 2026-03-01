أعلن العراق الأحد الحداد ثلاثة أيام على المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.



وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان "نعزّي أبناء الشعب الإيراني الكريم، وسائر الأمّة الإسلامية، بارتقاء خامنئي"، مضيفا أن الحكومة تعلن الحداد العام ثلاثة أيام.