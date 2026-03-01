سكاي نيوز عربية: أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح الأحد، بدء شن هجمات جديدة على إسرائيل وعلى قواعد أميركية في المنطقة، بعد الإعلان عن مقتل المرشد علي خامنئي في هجوم على مقر إقامته بطهران، السبت.





وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن القوات المسلحة "ستتخذ خطوة انتقامية مختلفة وقاسية".



وقال الحرس الثوري في بيان: "نفذنا موجة سادسة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على إسرائيل والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة".



وكانت 27 قاعدة أميركية في المنطقة، إلى جانب قاعدة تل نوف، ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في هكاريا، والمجمع الصناعي الدفاعي الضخم في تل أبيب، من بين الأهداف الإيرانية، وفق الحرس الثوري.