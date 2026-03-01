إيران تعلن شن هجمات جديدة على إسرائيل وقواعد أميركية
01 March 2026
18 mins ago
سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح الأحد، بدء شن هجمات جديدة على إسرائيل وعلى قواعد أميركية في المنطقة، بعد الإعلان عن مقتل المرشد علي خامنئي في هجوم على مقر إقامته بطهران، السبت.
وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن القوات المسلحة "ستتخذ خطوة انتقامية مختلفة وقاسية".
وقال الحرس الثوري في بيان: "نفذنا موجة سادسة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على إسرائيل والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة".
وكانت 27 قاعدة أميركية في المنطقة، إلى جانب قاعدة تل نوف، ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في هكاريا، والمجمع الصناعي الدفاعي الضخم في تل أبيب، من بين الأهداف الإيرانية، وفق الحرس الثوري.
Just in
07 :40
إيران: سماع دوي أصوات انفجارات في مدينة الأهواز في محافظة خوزستان جنوب إيران (الميادين)
07 :38
تصاعد اعمدة من الدخان من القاعدة العسكرية الأمريكية في أربيل عقب إستهدافها بالصواريخ الإيرانية
07 :36
لاريجاني: العدو واهم باعتقاده أن اغتيال القادة سيزعزع إيران وسنحرق قلب أميركا وإسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشد
07 :31
ترامب: إيران قالت للتو إنها ستوجّه ضربة قوية للغاية اليوم ومن الأفضل ألا تفعل
07 :30
إيران: لاريجاني: الشعب الإيراني أثبت أنه متمسك بقيادته (الميادين)
07 :27
رئيس البرلمان الإيراني: ترمب ونتنياهو تجاوزا الخطوط الحمراء وسيدفعان الثمن باهظا
