سكاي نيوز عربية: مجلس التعاون الخليجي يدين هجمات إيران أمام مجلس الأمن
01 March 2026
5 mins ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: دانت دول مجلس التعاون الخليجي، السبت، في بيان مشترك أمام مجلس الأمن الدولي، الهجمات التي شنتها إيران على أراضي عدد من دول المنطقة، ووصفتها بأنها "جبانة" وتشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
وقال سفير البحرين لدى الأمم المتحدة جمال فارس الرويعي، خلال اجتماع طارئ للمجلس، إن دول الخليج "تحمل حكومة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات"، مؤكدا رفض أي مبررات أو تفسيرات تسعى إلى تبرير "هذا السلوك العدائي".
وأضاف، نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، أن ميثاق الأمم المتحدة "لا يبرر بأي شكل من الأشكال هذه الهجمات"، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وقواعد القانون الدولي.
06 :06
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن: إسرائيل ليست في وارد التصعيد ما دامت لا توجد أعمال عدائية من الجهة اللبنانية (الشرق الأوسط) تتمة
05 :55
الميادين: فلسطين المحتلة: صفارات الإنذار تدوي في وادي عربة خشية تسلل طائرات مسيرة (الميادين)
05 :52
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض مسيرة إيرانية في أجواء النقب (سكاي نيوز عربية)
05 :50
الأنباء الكويتية: اللبنانيون سارعوا إلى ملء خزانات سياراتهم بالوقود (الأنباء) تتمة
05 :35
الميادين: إيران: الإيرانيون يخرجون إلى الشوارع والساحات في مجالس عزاء عفوية بعد إعلان استشهاد السيد علي خامنئي (الميادين)
05 :30
ترامب: الحل الدبلوماسي مع إيران "أسهل بكثير الآن" (سكاي نيوز عربية) تتمة
الخارجية الايرانية: ردنا على العدوان الصهيو-الأمريكي سيكون مدمرا، وسيندم المعتدون على فعلتهم
الحرس الثوري الإيراني: سنطلق بعد قليل أعنف عملياتنا الهجومية ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية
سكاي نيوز عربية: طهران تتوعد بالرد علي مقتل خامنئي: لن يمر هذا الجرم دون عقاب
هكذا نعى الاعلام الايراني مرشد الثورة
التلفزيون الإيراني يعلن رسميا: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي
بالفيديو: استهداف مطار دبي بمسيرة إيرانية!
ترمب يؤكد رسمياً " مقتل " الخامنئي!
" والتاريخ شاهد.." بيانٌ من الخارجية الإيرانية!
بالصورة - رويترز بالعربية تنفي خبر اغتيال خامنئي
ترامب في رسالة إلى الشعب الإيراني: عندما ننتهي تولّوا زمام الحكم
بالفيديو - مقتل 51 طالبة في استهداف أميركي اسرائيلي لمدرسة ابتدائية في إيران
عراقجي يكشف عن مصير المرشد الأعلى والرئيس بزشكيان
الحرس الثوري الإيراني: دمرنا الرادار الأميركي "FP-132" المتمركز في قطر بالكامل
مسؤول إيراني: استهدفنا 7 قواعد أميركية في 7 دول.. وردّنا الحاسم لم يأت بعد
ما مدّة الضربات الأميركيّة على إيران؟
إيران تكشف "حقيقة" أنباء مقتل قادة عسكريين وسياسيين
ترامب يعلنها: سنمحو أسطول إيران البحري وصواريخها والنووي أيضاً
ما هي المدن الإيرانية المستهدفة بـ"ملحمة غضب" الأميركية؟
نتنياهو: عملية "إزالة التهديد الإيراني" بدأت
إسرائيل وضعت لائحة اغتيالات في طهران.. بينها خامنئي
