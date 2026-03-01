سكاي نيوز عربية: دانت دول مجلس التعاون الخليجي، السبت، في بيان مشترك أمام مجلس الأمن الدولي، الهجمات التي شنتها إيران على أراضي عدد من دول المنطقة، ووصفتها بأنها "جبانة" وتشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.



وقال سفير البحرين لدى الأمم المتحدة جمال فارس الرويعي، خلال اجتماع طارئ للمجلس، إن دول الخليج "تحمل حكومة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات"، مؤكدا رفض أي مبررات أو تفسيرات تسعى إلى تبرير "هذا السلوك العدائي".



وأضاف، نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، أن ميثاق الأمم المتحدة "لا يبرر بأي شكل من الأشكال هذه الهجمات"، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وقواعد القانون الدولي.