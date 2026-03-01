

يُعلم إلى الشعب الإيراني أن سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية، قد استشهد في الهجوم المشترك الذي شنّته أمريكا والكيان الصهيوني صباح يوم السبت 28 فبراير.



وقد أفنى هذا العالم المجاهد الكبير عمره في خدمة رفعة إيران والإسلام، ونذر حياته في سبيل قضاياهما، سائلين الله أن يحشره مع الإمام وسيد الشهداء.