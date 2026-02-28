ترامب في رسالة إلى الشعب الإيراني: عندما ننتهي تولّوا زمام الحكم
28 February 2026
4 secs ago
source: tayyar.org
توجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشعب الإيراني برسالة جاء فيها: عندما ننتهي تولّوا زمام الحكم سيكون لكم أميركا تدعمكم بقوة ساحقة حان الوقت الآن لتتحكموا بمصيركم وتصنعوا مستقبلًا مزدهرًا ومجيدًا بات في متناول أيديكم هذه لحظة العمل لا تدعوها تفوتكم.
كما وجه الرئيس الأميركي رسالة إلى الحرس الثوري الإسلامي والقوات المسلحة وجميع أفراد الشرطة، قال فيها: "ألقوا أسلحتكم وستُعاملون بحصانة تامة أو ستواجهون الموت المحتوم".
Just in
22 :31
وزارة الدفاع الكويتية: استهداف قاعدة محمد الأحمد البحرية بمسيرة والدفاع الجوي يتعامل مع التهديد بنجاح
22 :26
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي:
- نؤكد مقتل علي شمخاني مستشار خامنئي لشؤون الأمن
- نؤكد مقتل عدد من القادة الإيرانيين بينهم قائد الحرس الثوري ووزير الدفاع
22 :24
طيران الشرق الأوسط: تعديلات على بعض رحلات 1 آذار تتمة
22 :16
ترامب لـ "أي بي سي نيوز": لدينا فكرة جيدة جدًا بشأن القيادة الجديدة والقائد الجديد لإيران
22 :11
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: الغرب يتجاهل عمداً المعلومات عن مقتل الأطفال نتيجة الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران
22 :07
اندلاع النيران في القاعدة الأميركة في البحرين بعد استهدافها بمسيّرات ايرانية
Other stories
بالفيديو - مقتل 51 طالبة في استهداف أميركي اسرائيلي لمدرسة ابتدائية في إيران
عراقجي يكشف عن مصير المرشد الأعلى والرئيس بزشكيان
الحرس الثوري الإيراني: دمرنا الرادار الأميركي "FP-132" المتمركز في قطر بالكامل
مسؤول إيراني: استهدفنا 7 قواعد أميركية في 7 دول.. وردّنا الحاسم لم يأت بعد
ما مدّة الضربات الأميركيّة على إيران؟
إيران تكشف "حقيقة" أنباء مقتل قادة عسكريين وسياسيين
ترامب يعلنها: سنمحو أسطول إيران البحري وصواريخها والنووي أيضاً
ما هي المدن الإيرانية المستهدفة بـ"ملحمة غضب" الأميركية؟
نتنياهو: عملية "إزالة التهديد الإيراني" بدأت
إسرائيل وضعت لائحة اغتيالات في طهران.. بينها خامنئي
محاولة اغتيال خامنئي والرئيس الإيراني!
إنذار إسرائيلي للإيرانيين: أخلوا هذه المناطق!
بالصور والفيديو- استهداف القاعدة الأميركية في البحرين!
انطلاق صواريخ من إيران... إلى إسرائيل!
ترامب يعلن: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران!
ترامب يبدّد «التفاؤل» بالمفاوضات: إيران تدخل حالة الحرب
باكستان تعلنها حرباً مفتوحة: أفغانستان استحالت «مستعمرة هندية»!
إيران تحضّ أفغانستان وباكستان على الامتناع عن خطوات تصعيدية
سكاي نيوز عربي: عراقجي: تقدم في مباحثات جنيف بشأن الملف النووي ورفع العقوبات
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن وطهران تحرزان «تقدماً»
All news
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
طيران الشرق الأوسط: تعديلات على بعض رحلات 1 آذار
28 February 2026
بالصورة - رويترز بالعربية تنفي خبر اغتيال خامنئي
28 February 2026
الرئيس عون اجرى اتصالات مع عدد من قادة الدول العربية التي استهدفها القصف
28 February 2026
EXCLUSIVE
خاص - نائب يتوقّع انقسام المجلس: عندما يُطرح التمديد أُقرّر
28 February 2026
وزير الداخلية يعطي توجيهاته لتيسير حركة الشاحنات ليل السبت وطيلة يوم الأحد
28 February 2026
جريصاتي: على لبنان الرسمي والشعبي التمسك بثوابته الدستورية الميثاقية لاسيما أنه عربي الهوية والانتماء وملتزم ميثاق الامم المتحدة
28 February 2026
هكتور حجار: الحروب لا تُخلّف إلّا الخراب وتفتيت الأوطان
28 February 2026
هذا ما أبلغه السفير الأميركي للرئيس جوزاف عون
28 February 2026
نقابة مصانع الأدوية: المخزون يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
28 February 2026
بالفيديو - حادث سير مروع في برج حمود
28 February 2026