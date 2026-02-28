توجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشعب الإيراني برسالة جاء فيها: عندما ننتهي تولّوا زمام الحكم سيكون لكم أميركا تدعمكم بقوة ساحقة حان الوقت الآن لتتحكموا بمصيركم وتصنعوا مستقبلًا مزدهرًا ومجيدًا بات في متناول أيديكم هذه لحظة العمل لا تدعوها تفوتكم.



كما وجه الرئيس الأميركي رسالة إلى الحرس الثوري الإسلامي والقوات المسلحة وجميع أفراد الشرطة، قال فيها: "ألقوا أسلحتكم وستُعاملون بحصانة تامة أو ستواجهون الموت المحتوم".