عراقجي يكشف عن مصير المرشد الأعلى والرئيس بزشكيان
-
28 February 2026
-
1 min ago
-
-
source: tayyar.org
-
كشف وزير الخارجية الايراني عراقجي أن المرشد الأعلى والرئيس بزشكيان على قيد الحياة ومعظم المسؤولين بخير.
-
Just in
-
17 :55
مكتب دبي الإعلامي: فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق في أحد أبنية منطقة "نخلة جميرا" ووقعت 4 إصابات هناك
-
17 :53
الحرس الثوري يبلغ سفنًا في مضيق هرمز بعدم العبور
-
17 :51
بالفيديو - مقتل 51 طالبة في استهداف أميركي اسرائيلي لمدرسة ابتدائية في إيران (الأناضول) تتمة
-
17 :44
الحرس الثوري الإيراني: سنشن هجمات أكثر شدة على أهداف عسكرية خلال الساعات المقبلة
-
17 :36
كيف علّق حزب الله على العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران؟ تتمة
-
17 :31
وزير الاقتصاد يطمئن إلى توافر السلع الأساسية والمحروقات ويُحذّر من أي تلاعب أو استغلال للظروف الراهنة تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الحرس الثوري الإيراني: دمرنا الرادار الأميركي "FP-132" المتمركز في قطر بالكامل
-
مسؤول إيراني: استهدفنا 7 قواعد أميركية في 7 دول.. وردّنا الحاسم لم يأت بعد
-
ما مدّة الضربات الأميركيّة على إيران؟
-
إيران تكشف "حقيقة" أنباء مقتل قادة عسكريين وسياسيين
-
ترامب يعلنها: سنمحو أسطول إيران البحري وصواريخها والنووي أيضاً
-
ما هي المدن الإيرانية المستهدفة بـ"ملحمة غضب" الأميركية؟
-
نتنياهو: عملية "إزالة التهديد الإيراني" بدأت
-
إسرائيل وضعت لائحة اغتيالات في طهران.. بينها خامنئي
-
محاولة اغتيال خامنئي والرئيس الإيراني!
-
إنذار إسرائيلي للإيرانيين: أخلوا هذه المناطق!
-
بالصور والفيديو- استهداف القاعدة الأميركية في البحرين!
-
انطلاق صواريخ من إيران... إلى إسرائيل!
-
ترامب يعلن: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران!
-
ترامب يبدّد «التفاؤل» بالمفاوضات: إيران تدخل حالة الحرب
-
باكستان تعلنها حرباً مفتوحة: أفغانستان استحالت «مستعمرة هندية»!
-
إيران تحضّ أفغانستان وباكستان على الامتناع عن خطوات تصعيدية
-
سكاي نيوز عربي: عراقجي: تقدم في مباحثات جنيف بشأن الملف النووي ورفع العقوبات
-
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن وطهران تحرزان «تقدماً»
-
كيف تتعامل حاملات الطائرات مع العواصف في البحر دون أن تفقد مقاتلاتها؟
-
فضيحة جنسية تهزّ واشنطن.. ما علاقة ترامب؟
-
-
Just in
-
17 :55
مكتب دبي الإعلامي: فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق في أحد أبنية منطقة "نخلة جميرا" ووقعت 4 إصابات هناك
-
17 :53
الحرس الثوري يبلغ سفنًا في مضيق هرمز بعدم العبور
-
17 :51
بالفيديو - مقتل 51 طالبة في استهداف أميركي اسرائيلي لمدرسة ابتدائية في إيران (الأناضول) تتمة
-
17 :44
الحرس الثوري الإيراني: سنشن هجمات أكثر شدة على أهداف عسكرية خلال الساعات المقبلة
-
17 :36
كيف علّق حزب الله على العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران؟ تتمة
-
17 :31
وزير الاقتصاد يطمئن إلى توافر السلع الأساسية والمحروقات ويُحذّر من أي تلاعب أو استغلال للظروف الراهنة تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بالفيديو - مقتل 51 طالبة في استهداف أميركي اسرائيلي لمدرسة ابتدائية في إيران
-
-
-
28 February 2026
-
كيف علّق حزب الله على العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران؟
-
-
-
28 February 2026
-
وزير الاقتصاد يطمئن إلى توافر السلع الأساسية والمحروقات ويُحذّر من أي تلاعب أو استغلال للظروف الراهنة
-
-
-
28 February 2026
-
حسن مراد: نرفض استهداف الدول العربية وكذلك العدوان على إيران
-
-
-
28 February 2026
-
الحرس الثوري الإيراني: دمرنا الرادار الأميركي "FP-132" المتمركز في قطر بالكامل
-
-
-
28 February 2026
-
مسؤول إيراني: استهدفنا 7 قواعد أميركية في 7 دول.. وردّنا الحاسم لم يأت بعد
-
-
-
28 February 2026
-
هل من أزمة خبز في لبنان؟
-
-
-
28 February 2026
-
أدرعي يحذّر من احتمال انخراط "الحزب" في القتال: "خطأ فادح"!
-
-
-
28 February 2026
-
مرفأ بيروت يرفع مستوى الجهوزية...
-
-
-
28 February 2026
-
ماذا يحصل في النبطيّة؟... إليكم التفاصيل
-
-
-
28 February 2026