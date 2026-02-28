ترامب يعلنها: سنمحو أسطول إيران البحري وصواريخها والنووي أيضاً
28 February 2026
24 mins ago
source: tayyar.org
وسط الغارات التي استهدفت عشرات المواقع في مناطق إيرانية متفرقة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية بدأت عملية عسكرية واسعة ومستمرة ضد إيران.
كما أضاف ترامب في كلمة مصورة اليوم السبت، أن الهدف من العملية هو حماية الأميركيين، متوعداً بمحو البرنامج الصاروخي الإيراني.
وشدد على أن بلاده "ستعمل على ألا تمثل إيران تهديداً نووياً بعد الآن".
إلى ذلك، أشار إلى أن "طهران نفذت عدة هجمات على الأهداف الأميركية لسنوات طويلة". وأردف أن " النظام الإيراني ردد الموت لأميركا لعقود ".
كذلك، قال في خطابه: "قد نخسر أرواحاً بين الجنود الأميركيين ولكن هذا ما يحدث في الحرب". وأكد أن الأنشطة الإيرانية تهدد القوات والقواعد الأميركية في الخارج.
"ألقوا سلاحكم"
وتوجه ترامب إلى الحرس الثوري الإيراني قائلاً: "ألقوا السلاح وإلا قضينا عليكم". كما أضاف أن النظام الإيراني سيتعلم أنه لا يمكن لأحد أن يتحدى الولايات المتحدة.
كما لفت إلى أن بلاده تدعم الشعب الإيراني. وقال متوجها إلى الإيرانيين: "ساعة حريتكم تقترب".
هذا وأكد الرئيس الأميركي أن واشنطن سعت كثيرا لعقد اتفاق مع طهران، لكن الأخيرة رفضت، وفق تعبيره.
وكان مسؤول أميركي أفاد بوقت سابق اليوم أن بلاده تتوقع أن تستهدف إيران القواعد والسفارات الأميركية في المنطقة
في حين كشف مسؤول دفاعي إسرائيلي لرويترز أن العملية العسكرية تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأضاف أن العملية جرى التخطيط لها منذ أشهر وأن موعد تنفيذها حُدّد قبل أسابيع.
كذلك تحدثت مصادر إسرائيلية عن قائمة اغتيالات، من بينها المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان وغيرهما.
"إسقاط النظام"
فيما رأى عدد من المراقبين والمحللين أن لائحة الاستهدافات كثيرة ومتنوعة، من المواقع الصاروخية إلى النووية، فضلاً عن احتمال تنفيذ اغتيالات.
كما اعتبروا أن الهدف من تلك العمليات الموسعة "إسقاط النظام".
أتت تلك التطورات الدراماتيكية، بعد أسابيع من التهديدات الأميركية المتكررة، وتلويح ترامب مراراً بالخيار العسكري، على الرغم من المفاوضات التي جرت بين الطرفين على مدى 3 جولات، عبر الوسيط العماني.
فيما حذرت إيران من أنها سترد على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي رداً حاسماً، مؤكدة أن قواتها على أتم الاستعداد.
Just in
14 :51
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار عقب رصد صواريخ أطلقت من إيران ونعمل على اعتراضها
14 :51
عراقجي: كل موقع انطلق منه الهجوم الإسرائيلي الأميركي "هدف مشروع"
14 :45
شهود من رويترز: سماع دوي 3 انفجارات كبيرة على الأقل فوق منطقة دبي
14 :37
وكالة "تسنيم": موجة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه إسرائيل
14 :32
الجيش الإسرائيلي: موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل
14 :29
شركة طيران الشرق الأوسط MEA تلغي رحلاتها الى هذه الدول تتمة
