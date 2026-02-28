شنت أميركا وإسرائيل غارات مشتركة ضد إيران بشكل مباغت، اليوم السبت، حيث دوت انفجارات متتالية في العاصمة طهران.



فيما شملت الأهداف الإسرائيلية في العاصمة الإيرانية، مراكز سيادية بينها وزارة الاستخبارات، فضلاً عن مكتب المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.



كما طالت الضربات مقار حكومية، وجرت محاولة اغتيال قيادات إيرانية رفيعة.



وشملت الاستهدافات أيضا منطقة "باستور"، حيث المكتب الرئاسي ومجلس الأمن القومي الإيراني، ومحيط بيت المرشد ومجلس الخبراء.



في حين لفت مسؤول إسرائيلي إلى وجود مؤشرات على إصابات لأشخاص بارزين في القيادة الإيرانية.



هذا ولم تستبعد مصادر إسرائيلية استهداف خامنئي، مؤكدة أن كل قادة النظام الإيراني هدف للهجمات بمن فيهم خامنئي، الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.



مقتل مسؤولين سياسيين

إلا أن مسؤولاً إيرانياً أكد لرويترز أن "خامنئي ليس في طهران وتم نقله إلى مكان آمن". كما أوضحت مصادر إيرانية بأن بزشكيان بخير.



لكن مصدرا إيرانيا أفاد بمقتل عدد من قادة الحرس الثوري ومسؤولين سياسيين في الغارات الأميركية الإسرائيلية.



تخطيط مسبق

فيما كشف مسؤول دفاعي إسرائيلي أنه تم التخطيط للعملية منذ أشهر وتم تحديد موعدها قبل أسابيع.



كما أوضح أن العملية الإسرائيلية منسقة مع أميركا، وفق ما نقلت وكالة رويترز.



إلى ذلك، أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى من الهجمات ستستمر لمدة 4 أيام، معتبرة أنها استكمال لحرب الـ 12 يوماً التي شنت الصيف الماضي (يوليو 2025).



في المقابل، أكد مسؤول إيراني أن بلاده تستعد للرد، مشدداً على أنه سيكون "قوياً وساحقاً".



أتت تلك التطورات بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، عن عدم رضاه عن المواقف الإيرانية في المفاوضات النووية، مشددا على أنه لن يقبل بأي نوع من أنواع التخصيب في الداخل الإيراني.



كما جاءت بعدما وصلت أمس حاملة الطائرات الأميركية الأضخم في العالم جيرالد فورد إلى إسرائيل، بينما تتواجد أبراهم لنكولن في بحر العرب.

