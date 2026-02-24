Tayyar Article
صحافيون نقلاً عن ترامب: إيران تريد اتفاقًا أكثر مني لكنها لم تقل بعد الكلمة السحرية وهي أنها لا تريد سلاحًا نووي
24 February 2026
5 mins ago
source: tayyar.org
Just in
00 :03
حمدان: خففوا حكي ثرثرة، وبيانات استنكار، و"كلنا مع جيشنا" تتمة
23 :31
"الاشتراكي": نستغرب التناقض بين تصريحات رجّي ونفي مسؤول إسرائيلي تتمة
23 :16
المنار: اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عقابا بالضفة المحتلة
23 :08
وسائل إعلام سورية: قوات العدو الإسرائيلي تتوغل في منطقة التل الأحمر وتطلق النار على رعاة الأغنام في محيط قرية كودنة بريف
22 :55
تقييم في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: الهجوم على إيران حقيقة واقعة وسيحدث قريباً جداً
22 :05
ألمانيا تطالب رعاياها في لبنان و "إسرائيل" بالحذر واتباع إرشادات السفر
-
الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟
25 February 2026
"UBS" يتوقع استمرار صعود الذهب إلى 6200 دولار للأونصة
25 February 2026
«رفض مصافحته».. لابورتا يكشف تفاصيل توتر علاقته بميسي
25 February 2026
حمدان: خففوا حكي ثرثرة، وبيانات استنكار، و"كلنا مع جيشنا"
25 February 2026
"الاشتراكي": نستغرب التناقض بين تصريحات رجّي ونفي مسؤول إسرائيلي
24 February 2026
بالصورة: مشهد تحدٍ بين الجيش اللبناني والعدو الإسرائيلي!
24 February 2026
البترون: العثور على جثة متحللة!
24 February 2026
الصحناوي: أهالي بيروت يستحقّون حلولاً فعلية لا وعوداً مؤجّلة
24 February 2026
باسيل يزور جبيل: هل لديكم الجرأة لتبرير تأجيل الانتخابات؟
24 February 2026
بعد سرقة اللّوفر... رئيسة المتحف تستقيل!
24 February 2026