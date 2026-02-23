مقتل أكثر من 25 جنديا في هجوم على زعيم أخطر عصابة مخدرات بالمكسيك
23 February 2026
source: tayyar.org
أعلن وزير الأمن المكسيكي عمر جارسيا حرفوش أن 25 من أفراد الحرس الوطني لقوا حتفهم في هجمات بولاية خاليسكو عقب القبض على نمسيو أوسجيرا "إل مينشو" زعيم عصابة خاليسكو نيو جينيريشن للمخدرات.
وقال حرفوش، في مؤتمر صحفي، "إن أحد المسؤولين في مكتب المدعي العام للولاية قتل أيضًا".
كما قال وزير الدفاع المكسيكي ريكاردو تريفييا إن المعلومات التي أدت إلى القبض على إل مينشو ومقتله جاءت من شريكة كانت مرتبطة بعلاقة عاطفية مع زعيم العصابة.
