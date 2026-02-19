رئيس وزراء قطر: سنخصص مليار دولار ل"مجلس السلام" لإنشاء دولة فلسطينية
-
19 February 2026
-
7 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
قال رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في أول اجتماع ل"مجلس السلام" في غزة المنعقد في واشنطن، إن بلاده "ستساهم بمليار دولار في عمل المجلس لتحقيق إنشاء دولة فلسطينية مستقلة".
اضاف: "ستساهم قطر بمليار دولار لدعم مهمة المجلس وتحقيق حل دائم للقضية الفلسطينية يهدف إلى إقامة دولة مستقلة، وسنواصل تنسيق الدعم الإنساني للأراضي الفلسطينية مع الولايات المتحدة وشركائها في الأمم المتحدة".
واليوم أعلن الرئيس الأميريكي أن "الولايات المتحدة ستتبرع بمبلغ متواضع قدره 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع "مجلس السلام" في قطاع غزة".
-
Just in
-
22 :39
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لفوكس نيوز: الاتصالات مستمرة بشأن إيران
-
22 :21
السيد: ماذا يجري في شركة الميدل ايست MEA؟ تتمة
-
22 :08
ترامب: 15 يوما حد أقصى للتوصل إلى اتفاق مع إيران وإلا فسيكون الأمر مؤسفا لهم
-
22 :05
ترمب: سنتوصل إلى اتفاق بشأن إيران بطريقة أو بأخرى
-
21 :46
El sitio web tayyar.org lanzó su nueva versión en presencia de Aoun y una amplia representación mediática Lire la suite
-
21 :44
The tayyar.org website launched its new version in the presence of Aoun and a wide range of media figures Read more
-
-
Other stories
-
-
-
ترامب: لدي علاقة جيدة جدا مع بوتين
-
ماكرون دعا ميلوني الى الكف عن "التعليق على ما يحدث عند الآخرين"
-
السجن مدى الحياة لرئيس هذه الدولة...
-
شرطة أستراليا تحقق في رسالة تهديد لأكبر مسجد في البلاد قبيل رمضان
-
ماذا بقي من نفوذ فرنسا في أفريقيا بعد الانسحابات العسكرية؟
-
«تلغرام» يرفض اتهامات روسيا باختراق مخابرات أجنبية تشفيره
-
6 أسباب تجعل الحرب على إيران "وشيكة"
-
اعتقال الأمير السابق أندرو شقيق ملك بريطانيا
-
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تشيد باعتراف كوريا الجنوبية بشأن إرسال مسيرات
-
ترمب يترأس أول اجتماع لـ«مجلس السلام» اليوم
-
زعيم كوريا الشمالية: الإعلان عن أهداف عسكرية جديدة هذا الشهر
-
راصد الزلازل الهولندي يحذر من ظاهرة تحدث مرة كل 36 عاماً
-
الجيش الأميركي يبلغ ترامب جاهزيته لضرب إيران ابتداء من السبت
-
ترامب يهدد وإسرائيل تستعد!
-
الشرق الأوسط السعودية: وزير الخارجية الروسي يحذر من شن ضربة أميركية جديدة على إيران
-
ترامب يخيّر إيران: الاتفاق أو استخدام "قاعدة دييغو غارسيا"
-
"تنكّر بزيّ امرأة وأطلق النار على عائلته".. ماذا حدث خلال مباراة هوكي أمريكية؟
-
هل استخدم أبستين مطارات بريطانيا للاتجار بالبشر؟
-
"حرب كبرى" ضد إيران بمشاركة إسرائيل.. "قريبا جدا"!
-
10 متزلجين في عداد المفقودين جراء انهيار جليدي في كاليفورنيا
-
-
Just in
-
22 :39
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لفوكس نيوز: الاتصالات مستمرة بشأن إيران
-
22 :21
السيد: ماذا يجري في شركة الميدل ايست MEA؟ تتمة
-
22 :08
ترامب: 15 يوما حد أقصى للتوصل إلى اتفاق مع إيران وإلا فسيكون الأمر مؤسفا لهم
-
22 :05
ترمب: سنتوصل إلى اتفاق بشأن إيران بطريقة أو بأخرى
-
21 :46
El sitio web tayyar.org lanzó su nueva versión en presencia de Aoun y una amplia representación mediática Lire la suite
-
21 :44
The tayyar.org website launched its new version in the presence of Aoun and a wide range of media figures Read more