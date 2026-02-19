قال رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في أول اجتماع ل"مجلس السلام" في غزة المنعقد في واشنطن، إن بلاده "ستساهم بمليار دولار في عمل المجلس لتحقيق إنشاء دولة فلسطينية مستقلة".



اضاف: "ستساهم قطر بمليار دولار لدعم مهمة المجلس وتحقيق حل دائم للقضية الفلسطينية يهدف إلى إقامة دولة مستقلة، وسنواصل تنسيق الدعم الإنساني للأراضي الفلسطينية مع الولايات المتحدة وشركائها في الأمم المتحدة".



واليوم أعلن الرئيس الأميريكي أن "الولايات المتحدة ستتبرع بمبلغ متواضع قدره 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع "مجلس السلام" في قطاع غزة".