ترامب يخيّر إيران: الاتفاق أو استخدام "قاعدة دييغو غارسيا"
18 February 2026
source: tayyar.org
وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران، خيّر فيها طهران بين عقد اتفاق مع واشنطن أو لجوء الأخيرة إلى استخدام قاعدة دييغو غارسيا، في إشارة إلى لجوء الولايات المتحدة للخيار العسكري.
وقال ترامب في منشور على منصته (تروث سوشال): "إذا قررت إيران عدم إبرام اتفاق فقد يكون من الضروري للولايات المتحدة استخدام قاعدة دييغو غارسيا".
وكان البيت الأبيض قد أوضح، الأربعاء، أنه من المتوقع أن يعود الإيرانيون بمزيد من التفاصيل خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشار البيت الأبيض إلى أنه "تم إحراز بعض التقدم بشأن إيران"، مضيفا: "من الحكمة أن تُبرم إيران اتفاقا".
كما شدد على أن "الدبلوماسية هي خيار ترامب الأول في التعامل مع إيران".
Just in
21 :38
وزيرة خارجية كندا: رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن سوريا
21 :33
ترامب: سنستخدم قواعدنا في دييغو غارسيا وفيرفورد للقضاء على هجوم محتمل من نظام شديد الاضطراب والخطورة
21 :21
"رويترز": إيران تحصن منشآت عسكرية ونووية
20 :58
خاص - "القوات" تبحث عن متمولين بعد توقف الدعم الخليجي تتمة
20 :56
خاص - الثنائي الشيعي: القديم على قدمه في توزيع المرشحين تتمة
20 :52
كان بدنا وفينا بس فضحونا (جوي جرجس) تتمة
-
