هل استخدم أبستين مطارات بريطانيا للاتجار بالبشر؟
18 February 2026
13 secs ago
source: tayyar.org
أفادت وكالة رويترز بأنّ الشرطة البريطانية تجري تقييما لما إذا كان رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين قد أجرى عمليات تهريب لنساء عبر مطارين في لندن على متن رحلات جوية خاصة، وذلك في إطار جهود منسقة على الصعيد الوطني للتحقيق في علاقاته داخل بريطانيا، بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية.
وذكرت قوتا شرطة في منطقتين اليوم أنهما تراجعان معلومات حول رحلات جوية خاصة مرتبطة بإبستين، وذلك عقب نشر الحكومة الأمريكية ملايين الوثائق عن إبستين في نهاية يناير كانون الثاني.
-
17 :03
الفضة تصعد في المعاملات الفورية أكثر من 5% إلى 77.55 دولاراً للأوقية
16 :53
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليًا أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات
16 :38
سيزار ابي خليل: هناك إصرار من الحكومة على المخالفة وضرب القانون بعرض الحائط (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي) تتمة
16 :17
سيزار ابي خليل:- ما حصل في الجلسة برسم اللبنانيين كافة
- هناك إصرار من الحكومة على المخالفة وضرب القانون بعرض الحائط وتجاوزه وتجويع اللبنانيين
- تخصيص الضرائب مخالف للقانون والدستور
- بالتأكيد سنتقدم بطعن بقرار زيادة الضريبة على البنزين الغير منطقي التي اتخذته الحكومة
15 :58
وسائل اعلام اسرائيلية: تلقت مستشفيات في إسرائيل اوامر بالاستعداد للإنتقال لوضع الطوارئ في حال لزم الأمر
15 :41
بالفيديو - باسيل: كلفة الحقيقة غالية و tayyar.org سيبقى حاملاً راية الحق
