أفادت وكالة رويترز بأنّ الشرطة البريطانية تجري تقييما لما إذا كان رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين قد أجرى عمليات تهريب لنساء عبر مطارين في لندن على متن رحلات جوية خاصة، وذلك في إطار جهود منسقة على الصعيد الوطني للتحقيق في علاقاته داخل بريطانيا، بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية.

وذكرت قوتا شرطة في منطقتين اليوم أنهما تراجعان معلومات حول رحلات جوية خاصة مرتبطة بإبستين، وذلك عقب نشر الحكومة الأمريكية ملايين الوثائق عن إبستين في نهاية يناير كانون الثاني.