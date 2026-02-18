weather logo
شاب ببندقية محشوة يركض نحو الكونغرس.. والشرطة تتحرك

  • 18 February 2026
  • 22 secs ago
    • World
    • POLITICS
  • source: العربية

