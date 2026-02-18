شاب ببندقية محشوة يركض نحو الكونغرس.. والشرطة تتحرك
source: العربية
أعلنت شرطة الكابيتول الأميركية، الثلاثاء، توقيف شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، الثلاثاء.
بندقية محشوة بالذخيرة
فقد أوضح قائد شرطة الكابيتول مايكل سوليفان، أن الشاب وصل بعد الظهر بقليل في سيارة "مرسيدس" بيضاء وركنها قرب المبنى، قبل أن يخرج منها ويركض نحو الكابيتول حاملاً السلاح.
وأضاف سوليفان أن عناصر الشرطة أمروا الشاب بإلقاء سلاحه، فاستجاب فورا ثم تم اعتقاله دون أية مقاومة.
الكونغرس (آيستوك)
وأكد المسؤول أن الشاب ركض باتجاه مبنى الكونغرس في واشنطن وهو يحمل بندقية محشوة بالذخيرة، دون تسجيل أية إصابات أو حوادث.
خوذة وقناع واقٍ من الغازات
بدورها، ذكرت الشرطة أن المشتبه به كان يرتدي سترة وقفازات عسكرية، كما عثر داخل سيارته على خوذة وقناع واقٍ من الغازات.
في حين لم تتضح بعد دوافعه.
كما أكدت الشرطة أن الكونغرس لم يكن في حالة انعقاد وقت الحادث، لافتة إلى أنها حثت المواطنين على تجنب المنطقة خلال التعامل مع الواقعة.
يذكر أن الحادث أتى قبل أيام من خطاب حالة الاتحاد المرتقب للرئيس دونالد ترامب أمام الكونغرس الأسبوع القادم.
