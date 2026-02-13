living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا اليوم: زيلينسكي قد يتخلى عن الجزء الشرقي من دونيتسك

13
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

روسيا اليوم: ذكرت مجلة "ذا أتلانتيك" أن فلاديمير زيلينسكي قد يكون مستعدا للتخلي عن الجزء الشرقي من جمهورية دونيتسك الشعبية.

 

وجاء في التقرير: "أفاد اثنان من مستشاريه بأن أوكرانيا قد تكون مستعدة لتقديم أقسى تنازل ممكن، يتمثل في التخلي عن السيطرة على أراض في الشرق".

 

وبحسب وسائل الإعلام، يخشى المقربون من زيلينسكي أن يضيق الباب سريعا أمام التوصل إلى اتفاق مع روسيا، محذرين من أنه إذا لم يتم التوصل إلى تسوية لإنهاء النزاع بحلول فصل الربيع، فإن أوكرانيا قد تواجه سنوات من القتال الممتد.

 

في المقابل، أشارت المجلة إلى أن زيلينسكي نفسه صرح بأنه يفضل استمرار العمليات العسكرية على التوقيع على "سلام سيئ".


وأضاف التقرير نقلا عن زيلينسكي أن الأخير "يفضل ألا يوقع أي اتفاق (سلام) على الإطلاق".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout