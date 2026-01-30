A + A -

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن "الخيارات المطروحة للتعامل مع إيران باتت تتجاوز المقترحات التي كان الرئيس الأميركي ​دونالد ترمب​ يدرسها قبل أسبوعين".

وأشارت الصحيفة إلى أن "قائمة موسعة من الخيارات العسكرية المحتملة ضد إيران قُدمت إلى ترمب خلال الأيام الأخيرة، وتهدف إلى إلحاق أضرار بالمنشآت النووية والصاروخية الإيرانية".

وأضافت نيويورك تايمز أن "الخيارات المعروضة تسعى أيضا إلى إضعاف المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، في إطار نهج يتبعه ترامب حيال طهران، ويشبه المقاربة التي اعتمدها سابقاً في التعامل مع فنزويلا".