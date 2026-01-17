توقيف متظاهر في لندن نزع العلم الإيراني المرفوع على سطح السفارة

A + A -

أوقفت السلطات البريطانية متظاهرا اعتلى مبنى السفارة الإيرانية في لندن ونزع العلم المرفوع على سطحها، بحسب ما أعلنت الشرطة، وفق ما جاء في وكالة "فرانس برس".

وقالت الشرطة في منشور على موقع أكس "أثناء التظاهرة التي جرت مساء اليوم أمام السفارة الإيرانية، دخل متظاهر بشكل غير مشروع إلى ملكية خاصة، وتسلّق شرفات عدّة وصولا إلى السطح، ونزع علما".

وفي العاشر من كانون الثاني/يناير، أقدم متظاهر آخر على نزع العلم الإيراني عن واجهة مبنى السفارة، وأبدله بعلم ما قبل الثورة الإسلاميّة.

وشهدت تظاهرة الجمعة رشق قوات الأمن بأجسام مختلفة ما أدى لوقوع إصابات بين عناصرها، وفقا للشرطة.

وأعلنت الشرطة الأسبوع الماضي تعزيز قواتها في محيط السفارة الإيرانية في لندن.