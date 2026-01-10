living cost indicators
انفجارٌ يهزّ مكسيكو سيتي... وفيديو يوثّق اللحظات المُرعبة!

10
JANUARY
2026
التقطت كاميرات مراقبة اللحظة الدقيقة للانفجار الذي وقع صباح الجمعة 9 كانون الثاني في شقة تقع في حي باسيو دي تاكسكينا ضمن مقاطعة كويواكان في مكسيكو سيتي.

 

وهزّ انفجار قيل إنه ناتج عن تسرّب للغاز مبنى سكنيًا مؤلفًا من ستة طوابق في حي كويواكان في مكسيكو سيتي، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، إضافة إلى التسبب بأضرار هيكلية كبيرة في المبنى والمنازل المجاورة.

 

وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كيف دمّرت الموجة الصدمية النوافذ والحواجز المعدنية وجزءًا من هيكل الطابق الثالث من المبنى، ما أدى إلى انتشار الحطام في الطريق.

 

كما تسببت قوة الانفجار بإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة وبعض المركبات المتوقفة.

وأعلنت ميريام فيلما أورزوا فينيغاس، سكرتيرة إدارة المخاطر الشاملة والحماية المدنية في مدينة مكسيكو (SGIRPC)، أن 5 أشخاص أُصيبوا جراء الانفجار، حيث عولج 3 منهم في مكان الحادث من قبل المسعفين، فيما نُقل 2 إلى المعهد الوطني لإعادة التأهيل بسبب خطورة إصاباتهما.

 

وأكدت أن السلطات شرعت بفحص المبنى للتأكد من وجود أضرار هيكلية خطيرة.

 

وبحسب أورزوا فينيغاس، فإن عناصر الحماية المدنية والجيش المكسيكي يعملون في موقع الحادث.

 

كما أكدت أنه جرى تقديم المساعدة للسكان الذين نزحوا من منازلهم، موضحة أن ذلك سيستمر أثناء إجراء عمليات التفقد اللازمة في المبنى المتضرر والمنازل المحيطة به.

 

روسيا اليوم
