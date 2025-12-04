«إف بي آي»: صلات محتملة بين منفّذ «هجوم الحرس الوطني» وجماعة متشددة

A + A -

يواصل «مكتب التحقيقات الفيدرالي» (إف بي آي) ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، التحقيق في الدوافع التي قادت رحمن الله لاكانوال، المقاتل السابق في القوات الخاصة الأفغانية، إلى تنفيذ هجوم ليلة عيد الشكر في العاصمة الأميركية واشنطن، الذي أسفر عن مقتل المجنّدة سارة بيكستروم (20 عاماً) وإصابة زميلها أندرو وولف (24 عاماً) بجروح خطيرة.

قبل أيام من الهجوم، اختفى لاكانوال من منزله في واشنطن، وعندما تواصلت معه زوجته أخبرها بأنه «مع التبليغيين» ويقوم بـ«التبليغ»؛ وهي إشارة مباشرة إلى جماعة «التبليغ والدعوة»، الحركة الدعوية العالمية المرتبطة فكرياً بالمدرسة الديوبندية المتشددة، التي تُعدّ – وفق مراكز بحثية – «محفّزاً أو بوابة» للتطرّف رغم نفيها العلني للعنف. وقد حُظرت الجماعة في عدة دول، بينما تنشط بحرية في الولايات المتحدة، وفق تقرير لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية.

أكدت مصادر مطلعة أن شقيق لاكانوال قدّم لمكتب التحقيقات الفيدرالي تفاصيل جديدة حول هذه المكالمات. يسعى المحققون الآن لتحديد ما إذا كان عناصر ضمن شبكة الجماعة قد ساعدوه على السفر عبر البلاد أو شجعوه على تنفيذ الهجوم.

وتشير تقارير إعلامية ورسائل من فريق تطوّعي كان يتابع أوضاعه الاجتماعية منذ 2022 إلى أن لاكانوال عاش عزلة شديدة، وفترات «هوسية» من السفر الطويل دون تفسير، إضافة إلى اضطرابات نفسية محتملة ناتجة عن خدمته العسكرية السابقة. بعض هذه الرحلات قد تتقاطع مع نشاطات «الخروج» الدعوي الذي تشتهر به جماعة التبليغ، حيث يجوب الأعضاء مساجد ومجتمعات لأسابيع أو أشهر.

المفارقة المؤلمة، كما يقول قادته السابقون، أن لاكانوال كان جزءاً من «الوحدات صفر» التابعة للاستخبارات الأفغانية والمدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» التي قاتلت «طالبان» لعقود. شقيقه أكد أنه «يشعر بالخجل» من فعله، فيما قال ضباط أفغان سابقون إن فهم كيفية انجرافه نحو التطرّف أصبح «قضية شخصية» بالنسبة لهم.

كما نفى شقيقه الشائعات التي ربطت العائلة بشبكات إرهابية أخرى، مؤكداً أن شقيقه الآخر توفي بنوبة قلبية قبل سنوات.

تتركز التحقيقات الآن على سنوات لاكانوال الأربع داخل أميركا، وعلى الدوائر الدينية والاجتماعية التي اختلط بها. ويخشى محللون من أن جماعات متشددة ربما استغلت هشاشته النفسية، لتصويره كـ«مقاتل فقد شرفه» بعد عمله مع الأميركيين، ودفعته لاستعادة «الكرامة» عبر العنف.

يقول قادة عسكريون أفغان سابقون إنهم سيواصلون مساعدة واشنطن «لكشف الحقيقة وراء هذه المأساة»، بينما تعيش عائلتان أميركيتان – واحدة حالة حداد وحزن شديد وأخرى تنتظر مصير ابنها في المستشفى – في صدمة جراء هذا الهجوم الذي لم يكن متوقعاً.