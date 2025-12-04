وزير الدفاع في ورطة!

A + A -





يبدو أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث سيواجه أزمة جديدة، بسبب ضربة استهدفت زورقاً في البحر الكاريبي.

فبعدما خلص مكتب المفتش العام في البنتاغون إلى أن هيغسيث عرّض الجنود الأميركيين ومهمتهم للخطر عندما استخدم تطبيق "سيغنال" لتبادل الرسائل، في نقل معلومات حساسة بشأن ضربة عسكرية ضد الحوثيين في اليمن قبل أشهر عدة، كشف مصدران مطلعان أن البنتاغون كان يعلم بوجود ناجين بعد هجوم وقع في سبتمبر الماضي على زورق يُزعم أنه يهرب المخدرات في البحر الكاريبي، ومع ذلك نفذت القوات الأميركية ضربة لاحقة.

وأوضح المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث علناً، أن السبب وراء الضربة الثانية كان ضرورة إغراق الزورق بالكامل، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

إحاطة سرية أمام الكونجرس

علماً أنه لا يزال من غير الواضح من الذي أمر بالضربات، وما إذا كان وزير الدفاع متورطاً، بحسب أحد المصدرين.

وستكون هذه المسألة جزءا من إحاطة سرية أمام الكونجرس اليوم الخميس مع القائد الذي تقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أصدر الأمر بالضربة الثانية، الأدميرال فرانك "ميتش" برادلي.

في المقابل، دافع هيغسيث عن الضربة الثانية باعتبارها وقعت في "ضباب الحرب"، مشيراً إلى أنه لم ير أي ناجين، لكنه أيضاً "لم يبق لمتابعة بقية المهمة".

كذلك دافع ترامب بشكل غير مباشر مساء أمس الأربعاء عن تلك الضربة، مشيراً إلى أن تلك الزوارق تحمل على متنها مخدرات ومهربين يقتلون الأميركيين.

وكانت إدارة ترامب أعلنت سابقاً أن جميع من كانوا على متن الزورق البالغ عددهم 11 شخصا قتلوا.

يأتي هذا فيما يتعرض هيغسيث لتدقيق متزايد بسبب الضربات العسكرية ضد مهربي المخدرات المزعومين في الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي. لاسيما أن خبراء قانونيين وبعض المشرعين رأوا أن الضربة التي قتلت ناجين قد تكون انتهكت قوانين النزاع المسلح.

كما تأتي هذه القضية بعدما خلص تقرير مكتب المفتش العام في البنتاغون إلى أن هيغسيث انتهك سياسة البنتاغون باستخدام جهازه الشخصي في أعمال رسمية، وأوصى التقرير بتقديم تدريب أفضل لجميع مسؤولي وزارة الدفاع.