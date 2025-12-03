living cost indicators
بعد 11 عاما.. ماليزيا تفتح صفحة "الطائرة الغامضة" من جديد

3
DECEMBER
2025
أعلنت وزارة النقل الماليزية، الأربعاء، أن البحث في أعماق البحار عن رحلة الخطوط الجوية الماليزية 370 سيستأنف في 30 ديسمبر، ما يعيد الأمل في العثور أخيرا على الطائرة التي اختفت دون أثر منذ أكثر من عقد.

واختفت الطائرة وهي من طراز بوينغ 777 من على الرادار بعد وقت قصير من إقلاعها في 8 مارس 2014، وكان على متنها 239 شخصا، معظمهم من الصينيين، في رحلة من عاصمة ماليزيا، كوالالمبور، إلى بكين.

وأظهرت بيانات الأقمار الاصطناعية أن الطائرة غيرت مسارها واتجهت جنوبا نحو جنوب المحيط الهندي، حيث يعتقد أنها تحطمت.

وقالت وزارة النقل في بيان إن شركة "أوشن إنفنيتي" الأميركية المتخصصة في الروبوتات البحرية ستبحث بشكل متقطع اعتبارا من 30 ديسمبر لمدة 55 يوما، في مناطق محددة يعتقد أنها الأكثر احتمالا للعثور على الطائرة المفقودة.

وأضاف البيان: "التطور الأخير يبرز التزام حكومة ماليزيا بتقديم الطمأنينة لأسر المتضررين من هذه المأساة".

Skynews
{{article.title}}
