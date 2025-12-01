living cost indicators
نهاية دموية لأخطر تاجر مخدرات

1
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قتل بيدرو إنزونزا كورونيل، المعروف بلقب "بيشون"، الأحد، خلال عملية نفذها الجيش المكسيكي في ولاية سينالوا شمال غرب البلاد، حيث كان مطلوبا من الولايات المتحدة بتهم تهريب الفنتانيل والكوكايين، إضافة إلى تورطه في جرائم عنف متعددة.

وأكد وزير الأمن المكسيكي، عمر غارسيا حرفوش، مقتل كورونيل في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن العملية قادتها وزارة البحرية، وأسفرت أيضا عن توقيف عنصرين من نفس الخلية الإجرامية.

وأضاف: "عند مهاجمتهما أفراد البحرية، فقد بيدرو (المعروف بـ) بيشون حياته".

وكانت وزارة العدل الأميركية قد وجهت في مايو الماضي اتهامات لكورونيل ووالده، بيدرو إنزونزا نورييغا، شملت الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والاتجار غير المشروع، وغسل الأموال، باعتبارهما من قادة فصيل تابع لمنظمة "بلتران ليفا" الإجرامية التي تفككت لاحقا.

ووفق السفير الأميركي في المكسيك، رونالد جونسون، فإن كورونيل كان مسؤولا عن جرائم قتل واختطاف وتعذيب، واستخدام العنف لتحصيل ديون ضمن نشاطاته في تهريب المخدرات.

وتأتي هذه العملية وسط ضغوط متزايدة من واشنطن على الحكومة المكسيكية، حيث طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى السلطة في يناير، بمضاعفة الجهود في مكافحة المخدرات، مهدداً بفرض رسوم جمركية على الصادرات المكسيكية في حال استمرار التقصير.

{{article.title}}
