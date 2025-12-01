تفاصيل جديدة عن مطلق النار قرب البيت الأبيض

A + A -

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، الأحد، أن سلطات بلادها تعتقد أن المهاجر الأفغاني المتهم بنصب كمين لفردين من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة لم يتطرف فكرياً إلا بعد قدومه إلى الولايات المتحدة.

وأضافت نويم لشبكة "إن بي سي" أن السلطات تعتقد أن رحمن الله لاكانوال، المشتبه بإطلاقه النار، كان يعيش بالفعل في ولاية واشنطن عندما صار متطرفاً.

كما أردفت أن المحققين يسعون للحصول على مزيد من المعلومات من أفراد عائلته وغيرهم، قائلة: "نعتقد أنه اتجه للتطرف بعد أن وصل إلى هذا البلد (أميركا). نعتقد أن ذلك تم عبر علاقاته في مجتمعه المحلي وفي ولاية (واشنطن)، وسنواصل الحديث إلى أولئك الذين كانوا على صلة به من أفراد عائلته".

وقف طلبات اللجوء لفترة طويلة؟

من جهته، كشف الرئيس دونالد ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، أن إدارته قد توقف قبول طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة لفترة طويلة.

ومضى بالقول: "لا يوجد حد زمني، ولكن قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً. لدينا ما يكفي من المشاكل. لا نريد هؤلاء الأشخاص".

عام 2021

يذكر أن السلطات كانت أعلنت أن لاكانوال (البالغ 29 عاماً والذي كان يعمل ضمن وحدة مدعومة من وكالة المخابرات المركزية الأميركية في أفغانستان) هو المشتبه به في إطلاق النار الذي وقع الأربعاء الفائت على بعد عدة بنايات من البيت الأبيض، وأسفر عن مقتل امرأة من الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وبعد الواقعة، أشارت إدارة ترامب إلى نقص عمليات التدقيق في الأفغان وغيرهم من الأجانب خلال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن، رغم أن لاكانوال مُنح حق اللجوء في عهد ترامب، وفق رويترز.

إذ دخل الولايات المتحدة عام 2021 في إطار عملية الإجلاء الجماعي التي نفذتها إدارة بايدن للأفغان الذين ساعدوا القوات الأميركية خلال الحرب التي استمرت عقدين في أفغانستان مع استيلاء حركة طالبان على السلطة.

فيما منحته إدارة ترامب حق اللجوء في أبريل (نيسان)، حسب ملف حكومي.