اللوفر يرفع أسعار التذاكر للزوار غير الأوروبيين

28
NOVEMBER
2025
قررت إدارة متحف اللوفر في باريس، رفع أسعار التذاكر بنسبة 45 بالمئة لمعظم السائحين من خارج الاتحاد الأوروبي، في مسعى لتوفير تمويل لإجراء أعمال تجديد في المتحف الذي كشفت عملية سرقة الشهر الماضي عن تدهور حالته.

وذكر متحدث باسم المتحف، أن الزوار من خارج الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تتضمن أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، سيفرض عليهم دفع 32 يورو (37 دولارا) اعتبارا من 14 كانون الثاني. وسيفرض على البريطانيين أيضا الدفع بهذا السعر.

يذكر أنه في 19 تشرين الأول، سرق أربعة لصوص مجوهرات بلغت قيمتها 102 مليون دولار في وضح النهار، مما كشف عن ثغرات أمنية كبيرة في أكبر المتاحف في العالم استقبالا للزوار. وفي تشرين الثاني، أدت نقاط ضعف هيكلية إلى إغلاق جزئي لأحد أجنحته.

وحثت الهيئة الفرنسية العامة المسؤولة عن مراقبة الحسابات إدارة المتحف على إعطاء الأولوية للأمن. وقالت الإدارة الأسبوع الماضي إنها بصدد تركيب 100 كاميرا مراقبة خارجية بحلول نهاية عام 2026 في حين ستواصل العمل على مشروع لتجديد المتحف يستغرق ستة أعوام.

{{article.title}}
