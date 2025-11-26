living cost indicators
الادعاء الفرنسي يوقف 4 أشخاص على صلة بسرقة متحف اللوفر

26
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أوقفت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، 4 أشخاص إضافيين، على خلفية التحقيق بشأن سرقة مجوهرات من التاج الملكي الفرنسي من متحف اللوفر الشهر الماضي، بحسب ما أفادت المدعية العامة في باريس، لور بيكو.

وقد تم احتجاز رجلين وسيدتين من منطقة باريس، صباح اليوم (الثلاثاء).

وقالت بيكو إنهم «رجلان يبلغان من العمر 38 و39 عاماً، وامرأتان تبلغان 31 و40 عاماً، جميعهم من منطقة باريس». وتم سابقاً توقيف وتوجيه اتهامات لـ4 آخرين على خلفية عملية السرقة التي تمّت يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

نفّذت عصابة من 4 أشخاص، الشهر الماضي، عملية السرقة التي استهدفت «اللوفر» في وضح النهار، وتمّت خلالها سرقة مجوهرات تقدّر قيمتها بنحو 102 مليون دولار خلال 7 دقائق فقط، قبل أن تفرَّ المجموعة على متن دراجات نارية.

في صباح الـ19 من أكتوبر، توقَّفت أمام المتحف الفرنسي العريق شاحنةٌ تحمل رافعة، وصعد رجلان عبر الرافعة إلى شرفة «قاعات أبولو»، حيث تُعرض مجوهرات التاج الملكي الفرنسيّ. وبعد كسر زجاج النوافذ وواجهات العرض، سُرقت 8 قطع من المجوهرات.

وتم توجيه اتهامات لـ3 رجال وامرأة على خلفية عملية السرقة. وذكرت بيكو، في وقت سابق هذا الشهر، أن اثنين من المشتبه بهم زوجان لديهما أطفال.

وأسقط اللصوص في أثناء فرارهم قطعة هي تاج الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث.

يُشار إلى أنه لم يتم بعد استعادة المسروقات، وتتضمَّن المسروقات قلادة من الألماس والزمرد أهداها نابليون للإمبراطورة ماري لويز، ومجوهرات تعود للملكتين ماري إميلي وهورتانس في القرن الـ19، وتاجاً مرصعاً باللؤلؤ والألماس كان للإمبراطورة أوجيني، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

الشرق الأوسط
{{article.title}}
