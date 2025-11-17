living cost indicators
واشنطن تحشد قرب فنزويلا.. أحدث حاملة طائرات تصل الكاريبي

أعلنت البحرية الأميركية، الأحد، عن وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد ر. فورد"، الأحدث في أسطول الولايات المتحدة، إلى مياه البحر الكاريبي، في استمرار للحشد العسكري قرب فنزويلا.

وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، يمثل وصول حاملة الطائرات (يو إس إس جيرالد ر. فورد) وسفن حربية أخرى، والذي أعلنته البحرية في بيان، لحظة رئيسية فيما تصر الإدارة الأميركية على أنه عملية لمكافحة المخدرات، لكنه ينظر إليه على أنه تكتيك تصعيد للضغط ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتكمل الحاملة "فورد" أكبر حشد للقوة النارية الأميركية في المنطقة منذ أجيال، ومع وصولها، تشمل مهمة "عملية الرمح الجنوبي" ما يقرب من 12 سفينة تابعة للبحرية وحوالي 12 ألف بحار وجندي من مشاة البحرية.

وجاء وصول حاملة الطائرات في الوقت الذي أعلن فيه الجيش عن أحدث ضربة مميتة له على قارب صغير يزعم أنه كان ينقل مخدرات غير قانونية.

ومنذ مطلع سبتمبر، نفذت القوات الأميركية ما لا يقل عن 21 ضربة استهدفت قوارب صغيرة يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، وأسفرت عن مقتل نحو 83 شخصا.

وتعد هذه الخطوة جزءا من أكبر حشد للقوة العسكرية الأميركية في المنطقة منذ عقود، حيث ارتفع عدد الجنود الأمريكيين إلى نحو 12 ألفا موزعين على ما يقرب من 12 سفينة حربية تابعة للبحرية، ضمن ما أطلق عليه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث اسم "عملية الرمح الجنوبي".

وأوضحت البحرية الأميركية، أن مجموعة القتال التابعة لحاملة الطائرات "فورد"، والتي تضم أسرابا من المقاتلات ومدمرات مزودة بصواريخ موجهة، عبرت صباح الأحد، مضيق أنيجادا قرب جزر فيرجين (العذراء) البريطانية.

وفي ترينيداد وتوباجو، التي تبعد 7 أميال فقط عن فنزويلا عند أقرب نقطة لها، قال مسؤولون حكوميون إن القوات بدأت "تدريبات" مع الجيش الأميركي ستستمر معظم الأسبوع.

ووصف وزير خارجية ترينيداد وتوباجو، شين سوبرز، التدريبات المشتركة بأنها الثانية في أقل من شهر، وقال إنها تهدف إلى معالجة الجريمة العنيفة في الدولة الجزيرة، التي أصبحت نقطة توقف لشحنات المخدرات المتجهة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

وكانت رئيسة وزراء ترينيداد وتوباجو، كاملا بيرساد-بيسيسار، مؤيدة صريحة للضربات العسكرية الأميركية.

ووصفت حكومة فنزويلا التدريبات بأنها عمل عدواني، ولم تعلق على الفور يوم الأحد، على وصول حاملة الطائرات الأمريكية.

وقال خبراء إن حاملة الطائرات "فورد" قد تكون أداة ترهيب فعالة لمادورو في محاولة لحمله على التنحي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة لا تعترف بمادورو، متهمة حكومته بأنها "منظمة نقل وشحن" تتعاون علنا مع مهربي المخدرات.

Skynews
{{article.title}}
