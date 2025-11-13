living cost indicators
فيديو للشرع يسأل ترامب عن عدد زوجاته وهذا ما فعله الأخير!

13
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

خطفت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الاثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأميركية الأنظار دولياً، خصوصاً وأنها الأولى إطلاقاً التي يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض.

 

تبادلا الهدايا

فقد غطت وسائل الإعلام العالمية كل التفاصيل، بدءاً من دخول الرئيس واستقباله مع فريقه، حتى مقابلاته الإعلامية ولقائه بالجالية السورية هناك، إلى وصوله إلى بلاده عائداً.

 

ومن بين المواقف التي أخذت زخماً كبيراً على المنصات، كان انتشار مقطع فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدي نظيره السوري عطراً ويشرح له عن ميزاته.

 

كما ظهر ترامب يرش للشرع العطر وكذلك الشيباني مؤكداً على أنه من أفخر الأنواع.

 

وبينما كان سيد البيت الأبيض ينوه للشرع بأن زجاجة العطر الثانية لزوجته، مازحه بسؤال عن عدد زوجاته، ليرد الشرع بأنها واحدة فقط (في إشارة إلى زوجة الرئيس السوري لطيفة الدروبي والتي أطلت معه في مناسبات عديدة منذ تنصيبه رئيساً).

 

لكن الرئيس لما ينسَ الموقف، حيث أظهر الفيديو الشرع وهو يشرح للرئيس الأميركي عن الهدايا التي جلبها معه من سوريا، وهي عبارة عن نسخ من أشياء أثرية قديمة كأول أبجدية بالتاريخ، وأول ختم بالتاريخ، وأول نوتة موسيقية بالتاريخ، وأول تعريفة جمركية.

 

وأثناء الشرح، لفت الشرع نظيره إلى أن إحدى الهدايا تعود لزوجة ترامب السيدة الأميركية الأولى ميلانيا، ثم سأله ممازحاً عن عدد زوجاته ليرد ترامب بأنها واحدة حتى الآن، ويدخل الجميع في نوبة ضحك.



وكان الرئيس السوري أحمد الشرع كشف عن أنه تلقى من الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدية رمزية خلال لقائهما مساء الاثنين، في البيت الأبيض.

 

وصرح الشرع خلال حوار أجرته معه قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن نظيره الأميركي أهداه قبعة حملته الانتخابية التي تحمل شعار MAGA.

 

بدوره، أوضح مندوب سوريا الدائم في مجلس الأمن إبراهيم علبي، أن اللحظات بين الرئيسين كانت عفوية، ولم يكن مخططاً لخطوة تبادل الهدايا بشكل رسمي.

 

كما كشف أن الرئيس تجوّل مع نظيره السوري في أرجاء البيت الأبيض، واستعرض معه الغرف.

 

أول زيارة على الإطلاق لرئيس سوري

يذكر أن زيارة الشرع شكلت أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض، وذلك بعد ستة أشهر من أول لقاء مع ترامب في السعودية.

 

في حين وعدت وزارة الخزانة الأميركية "بمواصلة تخفيف العقوبات" وأعلنت عن قرار جديد يحل محل إعفائها الصادر في 23 مايو الماضي بشأن قانون قيصر لعام 2019، الذي فرض عقوبات واسعة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. إذ مدد القرار على ما يبدو الإعفاء 180 يوماً أخرى.

 

وكان ترامب وصف في تصريحات مصاحبة للقاء، الرئيس الشرع بأنه "قائد قوي للغاية" و"شخص صلب"، في إشارة إلى تقديره للدور الذي يلعبه في الظروف الراهنة.

 

 

 

{{article.title}}
