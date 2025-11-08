"اللص النائم".. أغرب ضيف ينتظر سيدة في منزلها

A + A -

في حادث غريب، عثرت سيدة في روسيا على لص نائم داخل شقتها، بعد أن جمع عددا من الأغراض بهدف السرقة.

ووفق ما نشرته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، دخل لص شقة في منطقة بلاغوفيشينسك، وبعد سرقة أغراض من المنزل نام داخل البيت حيث ضبطته صاحبته.

وقالت امرأة عمرها 56 عاما إنها عادت إلى المنزل بعد نوبة عمل ليلية، فوجدت في بيتها رجلا غريبا نائما.

ووفق بيان لوزارة الداخلية في مقاطعة آمور: "اتضح أنه في الليل، اقتحم المجرم المنزل عبر النافذة بقصد السرقة وهو يعلم أن أصحابه غير موجودين. وضع المشتبه به في أكياس الأشياء التي يحتاجها (التلفاز والمنشار الآلي)".

وأضاف البيان: "اعتقد اللص أن صاحبة المنزل لن تعود لفترة طويلة، فقرر أن يرتاح، ونام".

واعتقل اللص، وهو من سكان المنطقة ويبلغ من العمر 45 عاما، وسبق أن تمت إدانته بالسرقة وبالتداول غير القانوني للمخدرات.

وفتحت السلطات الروسية تحقيقا جنائيا بتهمة الشروع في السرقة مع الدخول غير القانوني إلى المسكن، والعقوبة القصوى لهذه المادة هي السجن 6 سنوات.

وأفرجت السلطات بعد ذلك عن الجاني، وأخذت عليه تعهدا بعدم مغادرة مكان إقامته.