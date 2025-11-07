living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة - أغمي عليه ووقع أرضاً أمام ترامب..!

7
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهد البيت الأبيض لحظات مربكة خلال مؤتمر صحفي بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ أُغمي على أحد الضيوف خلال إعلان ترامب عن خفض تكلفة أدوية السمنة، مما أدى إلى إنهاء الحدث في المكتب البيضاوي قبل أوانه.

فخلال حديث ديفيد ريكس، الرئيس التنفيذي لشركة "إيلي ليلي"، تهاوى أحد الضيوف، الذي كان يقف إلى جانب مسؤولين من إدارة ترامب ومديري شركات الرعاية الصحية، مغمياً عليه. قبل أن يساعده الواقفون إلى جانبه، ويمددونه أرضاً.

بينما قدم مدير مركز خدمات الرعاية الطبية "ميهمت أوز" وآخرون المساعدة، ووقف ترامب ليراقب ما حدث، قبل أن تُوقف الكاميرات.

فيما دعي الصحفيون الحاضرون إلى الخروج من الغرفة، قبل أن يعودوا لاحقاً، ويوضح ترامب أن ممثلًا لإحدى شركات الأدوية "شعر بدوار بسيط" مضيفاً أنه بخير الآن.

بدورها أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان بعد الحادث أن الرجل بخير، وأوضحت أنه ممثل لإحدى شركات الرعاية الصحية التي كانت حاضرة.

 

 

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout