ماسك يفجر مفاجأة

A + A -

كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن ميزة رائعة بات "غروك"، مساعد الذكاء الاصطناعي المطور من شركة "إكس إيه آي" الناشئة، يقدمها إلى الملايين من مستخدمي منصة "إكس" حول العالم.

فقد أعلن ماسك، في فيديو نشره على "إكس" مساء السبت، أنه "يمكن سؤال غروك الآن عن أي شيء تراه على المنصة". وأردف قائلاً: "ما عليك سوى الضغط على أيقونة غروك في أي منشور على إكس، وسيقوم بتحليله لك والبحث عن معلومات بشأنه قدر ما تشاء".

"تقدم كبير"

كما أضاف أنه "بمجرد النقر على أيقونة غروك، يمكنك تقييم ما إذا كان المنشور صحيحاً، أو مشكوكاً به، أو ما إذا كان هناك أي شيء إضافي أو يحتاج لشرح".

فيما أعرب عن اعتقاده بأنه تم إحراز تقدم كبير نحو حرية التعبير وتمكين الناس من التمييز بين ما هو زائف أو دعاية، مشدداً على أن "التحديث الأخير لغروك يظهر قدرة فائقة على اختراق الدعاية".

أتى ذلك بعد أيام على إطلاق ماسك وشركته "إكس إيه آي"، موسوعة "غروكيبيديا" التي قدمت على أنها منافسة لـ"ويكيبيديا".

كما وعد ماسك، في رسالة بثها عبر "إكس"، بنسخة جديدة قريباً "تكون أفضل بعشر مرات" من النسخة الأولى التي هي في الأساس "أفضل من ويكيبيديا برأيه".