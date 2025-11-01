مادورو: واشنطن تستهدف فنزويلا للسيطرة على ثرواتها الطبيعية الهائلة

A + A -

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بالسعي للسيطرة على ثروات بلاده الطبيعية، مؤكداً أن التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي تهدف إلى "نهب موارد فنزويلا الهائلة".

وقال مادورو، في كلمة ألقاها الجمعة بالعاصمة كراكاس، إن "الولايات المتحدة تستهدف فنزويلا لأنها تمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم"، مضيفاً: "لو لم تكن لدينا 30 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، ولم نكن في موقع استراتيجي، ولم نمتلك أكبر احتياطي نفطي ورابع أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، لما ذكروا اسم فنزويلا".

وأوضح أن واشنطن تستخدم وسائل الإعلام الدولية "للتلاعب بالرأي العام وتهيئة الأرضية لتبرير شن حرب وتغيير النظام"، مؤكداً أن بلاده "لن تتنازل قيد أنملة عن كرامتها واستقلالها"، وأن "الخطاب الأمريكي ممتلئ بالافتراءات".

وأكد مادورو أن الشعب الفنزويلي يريد "العيش بسلام وحل مشكلاته في إطار الاستقلال والسيادة"، داعياً دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي إلى التضامن مع بلاده، قائلاً: "معركتنا من أجل الاستقلال والسيادة والسلام هي معركة القارة بأكملها، ونصرنا سيكون نصرها".

وتعد فنزويلا من أغنى دول العالم بالثروات الباطنية، إذ تحتل المرتبة الأولى عالمياً في احتياطيات النفط المؤكدة التي تتجاوز 300 مليار برميل، كما تمتلك رابع أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي بأكثر من 195 تريليون قدم مكعب، غير أن العقوبات الأمريكية وضعف البنية التحتية حالا دون استغلالها بشكل فعال.

تأتي تصريحات مادورو بعد تقرير نشرته صحيفة "ميامي هيرالد" زعمت فيه أن الجيش الأمريكي يستعد لمهاجمة منشآت عسكرية في فنزويلا.

وردّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على التقرير عبر منصة إكس، نافياً تلك الادعاءات، قائلاً: "مصادركم التي تزعم أنها مطلعة على الموضوع خدعتكم وجعلتكم تنشرون خبراً كاذباً".

وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقتضي زيادة استخدام الجيش لمكافحة عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية إلى منطقة البحر الكاريبي في محاولة لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات، واتهمت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ"إدارة شبكة تهريب مخدرات"، كما ضاعفت قيمة المكافأة المالية لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو إلى 50 مليون دولار.