وزير الخزانة الأميركي: الصين وافقت على اتفاق لنقل ملكية تيك توك

30
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الصين وافقت على اتفاقية لنقل ملكية تطبيق تيك توك، مشيرا الى أنه يتوقع المضي قدما في الاتفاق خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وقال لشبكة فوكس بيزنس نتورك عقب اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ: "في كوالالمبور، أنهينا اتفاقا للحصول على الموافقة الصينية بشأن تيك توك، وأتوقع أن يحقق تقدما خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وسنرى أخيرا حلا لذلك".

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان في وقت سابق اليوم، أن بكين ستتعامل بشكل مناسب بشأن القضايا المتعلقة بتيك توك مع الولايات المتحدة.

ولم تدل تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، بتعليق حتى الآن.

