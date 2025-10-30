living cost indicators
الشرق الأوسط السعودية: تفعيل «اتفاق غزة» بعد 100 قتيل

30
OCTOBER
2025
الشرق الأوسط السعودية: تل أبيب: نظير مجلي-  غزة: «الشرق الأوسط»

غداة غارات إسرائيلية دامية أسفرت عن مقتل أكثر من مائة فلسطيني، أعادت إسرائيل، أمس، تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأكدت «حماس» التزامها بنوده مع دعوتها الوسطاء للضغط على تل أبيب لوقف الاختراقات.

 

وشددت الولايات المتحدة على صمود الاتفاق الذي يرعاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيما نقلت تقارير أنها منحت حكومة بنيامين نتنياهو موافقة على شن هجمات مع التزام «ضبط النفس».

 

واستخدمت إسرائيل الطائرات الحربية والمروحية والمسيّرة وحتى الانتحارية في هجماتها التي طالت بنايات ومنازل ومراكز إيواء وخياماً للنازحين، وحولتها إلى مناطق مدمرة.

 

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فإن 104 فلسطينيين قُتلوا خلال هجمات، الثلاثاء، فيما ارتفع عدد ضحايا الحرب منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى 68 ألفاً و643 قتيلاً.

{{article.title}}
